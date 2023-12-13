«Прямым попаданием»: кадры уничтожения замаскированного орудия ВСУ под Артемовском

Десантники РФ ликвидировали «Ланцетами» замаскированное орудие и два танка ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные продолжают выводить из строя украинскую технику в зоне спецоперации.

Отдельное гвардейское соединение ВДВ России с Дальнего Востока, входящее в состав «Южной» группировки войск, ликвидировало с помощью «Ланцетов» два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Танки и САУ, принадлежащие украинским войскам, удалось найти расчетам разведывательных БПЛА десантников РФ в районе Клещеевки. Боевики ВСУ систематически обстреливали российские боевые точки, не позволяя маневрировать передовым подразделениям.

«Было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы „Ланцет“, запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации „крылатой пехоты“ <…> Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику», — подчеркнули в Минобороны.

После этого российские расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район. Офицер ВДВ РФ с позывным «Объектив» добавил, что подразделение БПЛА дальневосточных десантников продолжает ликвидировать технику ВСУ с помощью «Ланцетов», несмотря на плохую погоду.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что десантники РФ заняли позиции ВСУ под Артемовском.