Увела его из семьи, но осталась ни с чем? Почему брак Харламова и Асмус был обречен

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Не рой другому яму — сам в нее попадешь.

Интересная закономерность случилась у юмориста Гарика Харламова — он был в браке дважды, и оба раза эти союзы развалились по причине появления новой дамы сердца, так сказать, «третьей лишней». Гарик Харламов по понятным причинам всегда привлекал юных (и не очень) дам — успешный юморист, хороший актер, сильный продюсер, да и в финансовом плане очень даже состоятелен.

Первой официальной супругой шоумена стала Юлия Лещенко. В 2000-х она работала администратором ночного клуба, где и произошла встреча. Веселое знакомство переросло в серьезные отношения: Юлия выглядела превосходно и внешне соответствовала моде на все 100% (белоснежный выжженный блонд, нюдовая блестящая помада, максимальный загар, наращенные ногти френч — такая уж мода была в те годы).

Злопыхатели всячески намекали Харламову, что в ночном клубе его пассия работала вовсе не менеджером, а кое-кем другим. Но Лещенко и Харламов тщательно отрицают эти слухи. Наверное, им лучше знать.

В один прекрасный (для Юлии Лещенко — не очень) день Харламов познакомился с Асмус. Кристина тогда снималась в сериале «Интерны» и была уже достаточно известна российскому зрителю. Вспыхнул головокружительный роман. А узнала преданная жена об измене из Интернета! Закатила истерику, спросила, как это случилось? Харламов во всем признался и подал на развод.

Но отпускать мужа Юлия была не намерена — она не посетила ни одного судебного заседания, и развод завершился без ее участия. Вскоре процесс признали незаконным. Она всеми силами пыталась вернуть мужа, но ей это не удавалось. По словам Юлии, Гарик действовал на два фронта: пытался зачать ребенка с женой, параллельно встречаясь с Кристиной Асмус. Сам же Гарик говорил, что Юлия все сильно преувеличивает и что с ней он давно не живет.

Прошло время, и Гарик Харламов с Кристиной Асмус сыграли свадьбу. Жизнь началась заново с новой женой-блондинкой, старая ушла в прошлое. Пройдет еще время, и юморист подаст на развод и с актрисой, но при куда более резонансных обстоятельствах.

На экраны вышел фильм «Текст», сделавший Кристину Асмус знаменитой на всю страну. Скандал случился именно из-за него — в кино у Асмус была неоднозначная сцена с Иваном Янковским, наследником известной актерской династии. После выхода фильма на экраны на Гарика обрушился такой шквал зрительской критики игры его жены, что ему даже пришлось писать оправдательный пост. Казалось, он все ей простит. Но обида поселилась в душе комика.

«Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Невозможно было измерить жестокость, с которой я столкнулась», — разоткровенничалась как-то раз Асмус в своем блоге.

Развод все-таки случился. Самое интересное — как они все вместе жили после этого процесса. Люди поражались, что разведенные артисты по-прежнему живут вместе в загородном доме юмориста, и там же живет еще и мама Харламова.

Пару лет после расставания они демонстративно не общались, Харламов завел себе другую, Кристина же похудела до состояния, которое внушало беспокойство за ее жизнь, намекала в социальных сетях на наличие поклонников, но молодого человека нашла только сейчас.

По официальным данным, у Кристины и у ее дочери нет никакой недвижимости в собственности. Кристина владеет только внедорожником. Кристина не стала подавать на раздел имущества при разводе, так как Гарик обещал переписать дом на дочку. Но обещать — не значит сделать.

Ранее 5-tv.ru привел ТОП-12 актрис, не сумевших избавиться от влияния экранного образа.