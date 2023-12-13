С каждым днем все ближе к победе: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские силы продолжают выполнять задачи спецоперации, с каждым днем все дальше оттесняя националистов от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Гаубица «Мста-С» отличается высокой точностью работы. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Военнослужащие группировки войск «Запад» планомерно теснят противника на купянском направлении в зоне проведения СВО.

На купянском направлении разведка группировки войск «Запад» получили данные о наращивании сил противника. Расчеты боевых беспилотников вместе с разведчиками из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. Разведгруппа перемещалась бесшумно. Любое общение происходило по системе сигналов — исключительно на языке жестов. Противник примерно в километре. Считанные минуты, чтобы развернуться и поразить позиции врага. В итоге все цели были достигнуты, и группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.