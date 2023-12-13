Деньги на ветер? Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Ariane Lohmar

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Отдав сбережения за бесполезную вещицу, вы сделаете нечастными сразу двоих — себя и получателя подарка.

Осталось чуть больше двух недель до самого любимого и главного праздника всех россиян — Нового года. Зная нашу отечественную прокрастинацию, многие начнут выбирать подарки только в самый последний момент. Полки в магазинах забиты новогодними сувенирами.

Но не спешите, раскрыв рот, бегать и выбирать подарки — есть риск, что спустите деньги на ветер. Помните, что отдав сбережения за бесполезную вещицу, вы сделаете нечастными сразу двоих — себя и получателя подарка.

Итак, что же нельзя дарить?

Никогда не дарите символ года (в 2024 наступающем году — это дракон)

Да-да, не удивляйтесь, вопреки распространенному мнению подарки с символами дракона никому на самом деле не нужны. Хотя такие сувениры считаются самыми ходовыми. Всякой ерунды в магазинах с дракончиками сейчас полно — и стеклянные шарики, и статуэтки, и чашки, и много чего другого.

Исключение, конечно, составляют люди, которые являются коллекционерами всяких фигурок и статуэток, но таких людей, кому нужны эти пылесборники — немного. И даже передарить этот подарок невозможно — придется ждать целых 12 лет!

Но если вам так уж хочется подарить какую-нибудь такую ерунду, то лучше сделайте подарок в виде елочных игрушек. Они хоть и правда нужны в каждый дом и семью. Елку-то мы наряжаем каждый год, а не раз в 12 лет.

Забудьте про новогодние календари, ежедневники, тетрадки и блокноты

На первый взгляд, это все не так уж и бесполезно, но если внимательно подумать — макулатура. Большинство людей не сидят и не рисуют в тетрадках гелевыми цветными ручками, они наоборот, ведут все свои дела в смартфоне. Да и календарь смотрят не на стене, а в экранах телефонов.

Единственный альтернативный вариант — это сделать календарь с фотографиями вас и ваших друзей. Покопайтесь в ноутбуке, поищите ваши совместные фотки и закажите его в интернете. Только в таком случае он может кого-то порадовать.

Новогодние свечи — плохой вариант

Каждый год на земле увеличивается количество людей-аллергиков, которые не могут нормально воспринимать огромный диапазон запахов — и хвои, и всяких имбирных пряников, и, упаси Боже, корицы с медом. А ведь эту банальщину дарят все, кому не лень, даже не задумываясь о том, что такие свечки могут пошатнуть здоровье.

Альтернативный вариант, если вы ну очень хотите подарить что-то ароматное, — коробка хороших и вкусных шоколадных конфет. Или набор дорогого чая. Это точно пригодится каждому, в мусорку или дальний ящик определенно не улетит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подарить ребенку на Новый год.