Строителей видели два года назад: обманутые дольщики пытаются получить свои квартиры в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Недостроенные шесть секций ЖК сносить не планируют, но и достраивать в ближайшее время не собираются.

Чуть больше суток остается до главного политического события в жизни страны — итогов года с Владимиром Путиным. Новый формат объединит большую пресс-конференцию и прямую линию. К этому часу операторы приняли более полутора миллионов сообщений со всех уголков страны. Вопросы и просьбы самые разные.

Свое обращение направили и обманутые дольщики из Ленинградской области. Застройщик бросил проект, прихватив с собой миллионы рублей. И теперь несостоявшиеся новоселы просят о помощи. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков расскажет подробнее

Это видео дольщики из города Мурино опубликовали за несколько дней до прямой линии с главой государства. В надежде, что только так достроят их жилой комплекс и они все-таки получат ключи от долгожданных квартир.

«Сперва нас обманул застройщик, а теперь и власти Ленинградской области, которые обещали нам достроить наш дом до ноября этого года. Более тысячи семей могут оказаться на улице», — говорят на видео обманутые петербуржцы.

Многочисленные обращения в профильные ведомства, прокуратуру не помогли. Сотни семей по-прежнему ютятся у родственников, снимают жилье. Марина Стрижнева, многодетная мать вместе с тремя сыновьями ждет свою квартиру уже пять лет.

«Мы продали свою квартиру и вложили деньги сюда. Нам обещали достроить жилье, хотели жить и радоваться, но, к сожалению, все это время снимаем», — поделилась обманутая дольщица.

Одни — продали старое жилье, другие влезли в долги, кредиты. Но вместо обещанных квадратных метров, в правительстве Ленинградской области, теперь обещают только денежные компенсации. С чем дольщики ЖК «Материк» не согласны.

«Вся эта ситуация кроме боли, разочарований ничего не вызывает. Одинокие матери, пенсионеры, они ничего не смогут купить себе на эту компенсацию. Пусть дом будет на достройке», — плачет Дольщица Татьяна Запара.

Строить «Материк» начала компания «Петрострой» в 2016-м. Планы были многообещающими. Девелопер возвел всего лишь треть ЖК. Проблемы начались в 2019-м, когда работы приостановили. Спустя еще три года застройщика признали банкротом, а его руководителя Дмитрия Ипатова поместили под домашний арест. Следствие заподозрило его в мошенничестве в особо крупном размере. На «Материке» он собрал около десяти миллиардов рублей.

Обязанности по завершению строительства ЖК взяло на себя областное правительство. Оно и нашло инвестора, который согласился потратить собственные деньги, но только на три недостроенные секции.

Проблемные секции в 2021 году достраивал другой девелопер, с которым соглашение подписало правительство Ленобласти. Эта часть жилого комплекса, еще порядка тысячи мквартир, осталась без должного внимания. В последний раз здесь видели строителей еще два года назад.

В недавно достроенную секцию уже заселяются. Ирина Максимчукова свою квартиру ждала три года. Опасалась, проблемы со строительством скажутся на качестве жилья.

По словам экспертов, тут все зависит от того, как качественно выполнили монолитные работы. Плохо залили фундамент — возможны трещины, плесень и даже обрушения. Все это должна установить экспертиза, после которой решится сносить здание или все-таки укреплять и достраивать.

«Опять-таки экономическое решение. Если нет финансирования или стоимость работ настолько высока, что выходит за все рамки рентабельности, то сносят», — отметил эксперт судебной строительно-технической экспертизы Александр Старцев.

Недостроенные шесть секций сносить не планируют, но и достраивать в ближайшее время не собираются. Нужен инвестор, который готов вложить собственные два миллиарда рублей. И на это никто не соглашается. Объект готов меньше чем на 80%. По закону дольщикам могут предложить лишь один вариант — компенсация по рыночной стоимости. Ее определят после независимой экспертизы.

«Если дольщикам выплачиваются компенсации, то имущество должника переходит в федеральную собственность, а дальше у федерального фонда появляются возможности либо продать с торгов, либо по согласованию с правительством все-таки достроить», — отметил заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и госэкспертизы Ленобласти Алексей Пасько.

Дольщики уверены: если компенсации им и выплатят, то не скоро, потому что должна еще пройти процедура согласования с фондом развития территорий. И чем меньше степень готовности объекта, говорят они, тем меньше будут выплаты, которые в любом случае вряд ли восполнят все затраты, а в особенности время, потраченное на долгожданное жилье.