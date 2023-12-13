Ничего святого? Военком ВСУ вручил священнику повестку с угрозами применить силу
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Военком ВСУ вручил священнику повестку с угрозами
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru
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Большие потери и нехватка солдат вынуждают Киев идти на бесчеловечные меры.
Большие потери и нехватка солдат вынуждают Киев идти на крайние меры.
В Львовской области повестку в военкомат вручили священнику Украинской грекокатолической церкви. За отказ воевать мужчина в военной форме угрожал капеллану применением силы и репрессиями против его родственников.
Насильственно вербуют ВСУ и священнослужителей православной церкви. Хотя по ее канонам священникам воевать запрещено.