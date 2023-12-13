Погорел на инвестициях: ООН требует у бывшего замгенсека-украинца 63 миллиона долларов
ООН требует у бывшего замгенсека Украины 63 миллиона долларов
Фото: www.globallookpress.com / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Виталий Ваншельбойм должен выплатить огромную компенсацию организации.
Бывший заместитель Организации Объединенных Наций (ООН) Виталий Ваншельбойм — к слову, гражданин Незалежной — обязан выплатить компенсацию в размере 63,6 миллионов долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции. Данными делится газета The New York Times.
Данная сумма равняется его годовой зарплате. Чтобы получать в будущем пенсию от ООН, Ваншельбойм обязан выплатить этот штраф. Но делать он этого не хочет — экс-чиновник обратился в суд по делам организации с требованием отменить решение о штрафе и о его увольнении.
Дело рассмотрят в 2024 году.
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