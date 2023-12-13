Великое счастье! Кто из знаменитостей стал родителем в 2023 году

В возрасте 79 лет актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В уходящем году во многих семьях селебрити зажглись маленькие звездочки.

Какое великое счастье — быть родителем! С этим утверждением не понаслышке знакомы многие звезды — как и наши отечественные, так и зарубежные. Кто-то впервые примерил на себя роль родителя, а кто-то стал отцом или мамой аж в шестой или седьмой раз! Кому из знаменитостей улыбнулась удача в уходящем 2023 году?

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

В возрасте 79 лет в мае этого года голливудский актер стал отцом аж в седьмой раз! Сейчас у актера роман с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. Актер познакомился с женщиной еще в 2015 году на съемках киноленты «Стажер». Их не раз видели вместе, а затем папарацци заметили, что Тиффани в положении.

А 17 августа артист отпраздновал 80-летний юбилей. И сейчас его седьмой ребенок уже начал ползать, а разница между последним и первым наследником составляет 51 год. Мужчина точно не теряет времени зря.

Надежда Ангарская

Надежда Ангарская. Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

В возрасте 40 лет во второй раз стала мамой актриса и участница шоу «Comedy Woman». 3 мая певица родила сына. Ангарская считает, что достаточно поздно обзавелась потомством — ее первенец появился на свет, когда звезде было 32 года. Нередко позднее материнство порицается обществом. Однако актриса не обращает внимание на то, что говорят окружающие. И на двух детях останавливаться она не планирует.

«Передайте всем знающим людям, что я рожу еще после 40-ка. Иду с коляской и думаю: „Когда прохожие на меня смотрят, думают: это бабушка или мать?“. Но меня это не тревожит, а радует сам факт, что в 40 лет могу рожать. Если у меня получится так и дальше, буду это делать с удовольствием. У меня сейчас больше сил, чем в 25 лет, я выгляжу лучше, чем в 25», — рассказывала знаменитость.

Павел Прилучный

Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Его избранница Зепюр Брутян родила своего первенца 28 апреля. Мальчика назвали Микаэль. Артист сам перерезал ребенку пуповину, что попало на трогательное видео в социальных сетях. Перед этим событием пара до последнего времени скрывала пол будущего.

Для Зепюр это первый ребенок, в то время как Павел уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце. Стоит отметить, что Зепюр прекрасно ладит с 10-летним Тимофеем и 7-летней Мией, которые являются наследниками Павла. Даже находясь в роддоме, Зепюр получила посещение от своих падчериц, и они с радостью подержали новорожденного малыша на руках.

Кейли Куоко

Кейли Куоко. Фото: www.globallookpress.com / FS

Звезда сериала «Теория большого взрыва» родила дочку 30 марта. 37-летняя актриса и ее молодой человек — 40-летний актер Том Пелфри — впервые познали радость материнства и отцовства. Малышку назвали очень оригинально — Матильда Кармин Ричи Пельфри.

«Мы безмерно счастливы и благодарны за это маленькое чудо», — написала Кейли в своем блоге.

Мария Ильюхина

Мария Ильюхина. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Маленькая Маша из сериала «Воронины» уже совсем выросла — 19-летняя актриса впервые стала мамой. Дочка появилась на свет 12 марта. Еще в 2022 году Мария Ильюхина расписалась со своим 19-летним возлюбленным (новоиспеченные супруги — ровесники) и поделилась радостью: пара ждет ребенка.

Вскоре Мария призналась, что будет рожать в Москве в клиническом госпитале MD Group «Мать и Дитя». Пышное торжество супруги не устраивали, праздник решено было отложить из-за беременности невесты. Супруги предпочли партнерские роды.

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В возрасте 45 лет (абсолютная рекордсменка в этом списке!) родила телеведущая и певица Ольга Орлова. Долгожданная дочка появилась на свет 6 февраля. Беременность бывшей солистки группы «Блестящие» долгое время вызывала бурные обсуждения у народа. Как-никак, но звезда уже находилась в солидном для материнства возрасте. Кто-то вообще сомневался в беременности ведущей.

Как рассказывала Орлова, свою малышку она ждала 2,5 года. За это время были и неудачи, но певица была настроена только на победу. Она верила, что все получится. В итоге так и вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звезд не общается со своими родителями.

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