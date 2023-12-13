Из хулиганы в примерного семьянина: история любви хоккеиста Овечкина и Шубской

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Пара воспитывает в США двух детей.

Интересная история любви сложилась у культового хоккеиста, хулигана и дамского угодника Александра Овечкина и дочери актрисы Веры Глаголевой и предпринимателя Шубского — красавицы Насти.

Впервые Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились на Олимпиаде в Пекине. Александру тогда было 23 года. 14-летняя девочка приехала с отцом, находившимся в Китае по долгу службы. Овечкин был восходящей звездой НХЛ и был полностью поглощен карьерой.

Оно и понятно: уже тогда его менеджеры разрывались между предложениями, игроку обещали контракты с шестизначными цифрами и отнюдь не в рублях. Александр показывал настолько фантастическую игру, что руководство «Вашингтон Кэпиталз» подписало с ним 13-летний контракт на сумму 124 миллионов долларов.

Ни хоккеист, ни дочь Веры Глаголевой не придали никакого значения этому знакомству.

Овечкин пользовался большим внимание и любовью у женского пола. Журналисты в те годы приписывали ему романы с Жанной Фриске и Марией Кириленко. Он также был знаменит своей любовью к гулянкам и отдыху. Это никогда не мешало его спортивной карьере, скорее помогало. Американцы только поражались выносливости этого русского парня, который мог кутить всю ночь, а на утро на тренировке показать поразительные результаты.

За время, прошедшее с момента знакомства, Шубская повзрослела и расцвела. Ее отец, Кирилл Шубский, очень поддерживал дочку во всех начинаниях и не жалел денег на образование. Она окончила школу и продюсерский факультет ВГИКа, успела сняться в двух фильмах, улетела учиться в США. Там они и пересеклись вновь. Хоккеист раздумывал недолго: он тут же обменялся номерами с Настей. Молодые люди стали часто созваниваться, а Настя с тех пор по ночам смотрела матчи с участием Овечкина.

Роман очень изменил их обоих. Александр Овечкин, который никогда не любил ходить пешком, стал откликаться на предложения Анастасии прогуляться в парке, оставив клубы и выпивку в прошлом. Она же внезапно открыла в себе талант кулинара и начала готовить еду для любимого парня.

Вскоре влюбленные уже жили вместе в Вашингтоне, а после познакомились с родителями друг друга. Александр сделал официальное предложение Анастасии, летом 2016 года они стали мужем и женой.

Александр живет в пригороде Вашингтона Арлингтоне. Там же в Америке живут его родители и брат Михаил. Когда закончится спортивная карьера, все планируют возвращаться на постоянное жительство в Россию.

Через год с небольшим в семье родился первенец Сергей, а в мае 2020 года Анастасия родила второго сына — Илью.

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