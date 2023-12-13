В Софии начался демонтаж памятника в честь советских воинов-освободителей

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Рабочие уже срезали часть монумента — руку солдата, сжимающую ППШ.

В столице Болгарии, Софии, начался демонтаж памятника советским воинам-освободителям. Рабочие, занятые на площадке, с помощью шлифовального диска срезали самую высокую часть скульптурной композиции, руку солдата, сжимающую пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). К вечеру строительный кран уже опустил фрагмент на землю. Соответствующая информация появилась в эфире Болгарского национального телевидения (БНТ).

Слово «памятник» в заголовке на сайте БНТ написано с прописной буквы. Кроме того, местные власти не заявляют прямо о политических мотивах в контексте сноса монумента. Так, несколько дней назад глава администрации Софийской области Вяра Тодева распорядилась отправить скульптурную группу на сохранение, так как на данный момент она находится в аварийном состоянии (в конструкции серьезные трещины) и представляет опасность для жителей столицы.

Согласно данным, опубликованным в прессе, самые высокие фигуры после демонтажа отправятся на реставрацию, после чего займут свое место в Музее социалистического искусства. Если это место там найдется. Тем временем представители Болгарской социалистической партией (БСП) организуют протесты в связи с демонтажем памятника. Один из депутатов повредил руку, пытаясь прорваться через милицейское заграждение.

Памятник советским воинам появился в Софии в 1954 году, попытки избавиться от него со стороны властей продолжаются с 1993 года. Москва осудила действия болгарской столицы, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала их враждебным шагом, обостряющим отношения между двумя странами.

Ранее, писал 5-tv.ru, в парламенте Болгарии разгорелся конфликт из-за передачи ВСУ списанной бронетехники, завершившийся дракой.