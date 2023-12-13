Зеленский промолчал в ответ на вопрос о возможности победы без помощи США
Bloomberg: Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победы без помощи США
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen
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В Белом Доме прошла встреча украинского президента с американским.
На встрече в Белом Доме Владимиру Зеленскому задали щекотливый вопрос — какие шансы у Украины на победу в конфликте без помощи американцев. Внятно ответить на него Зеленский не смог, сообщает агентство Bloomberg.
«Он ответил без слов, слегка пожав плечами», — написали журналисты.
Байден подчеркнул в разговоре, что самое главное сейчас для Зеленского — это не терять надежду, Америка продолжит помогать Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем так упорно занят Владимир Зеленский в США.