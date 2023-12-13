По сусекам: Байден одобрил выделение Украине всего 200 миллионов долларов
Байден: США приближаются к потере способности помогать Украине
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
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До этого на рассмотрении Конгресса находился законопроект о выделении более 100 миллиардов. Таблоиды не врали — денег правда больше нет.
Новый пакет военной помощи Украине состоит из всего лишь 200 миллионов долларов с одобрения Джо Байдена. Об этом сообщило издание Reuters.
Такое обещание американский президент дал во время визита Владимира Зеленского в Белый Дом. Байден подчеркнул в разговоре, что самое главное сейчас для Зеленского — это не терять надежду, Америка продолжит помогать Украине.
Зеленский, «получив палец», тут же попытался «откусить руку» — заявил, что с нетерпением ждет момента, когда будет можно начать пользоваться замороженными российскими активами. Они оцениваются в 300 миллиардов долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем так упорно занят Владимир Зеленский в США.