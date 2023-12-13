Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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По мнению знаменитости, задача любого артиста состоит не в формировании определенного образа, а совсем в другом.

Солист российской группы The Hatters Юрий Музыченко заявил, что роль алкоголя и других воспламеняющих кровь веществ в жизни рокера сильно преувеличена. Несмотря на существующий стереотип о музыкантах-бунтарях, нарушителях спокойствия и дебоширах, происходящее не сцене — это только спектакль. Каждый артист выходит к зрителю со своей историей в первую очередь, а его собственные пороки к творчеству напрямую не относятся.

«Ну, смотрите, актеры, когда на сцене в театре умирают — они же не умирают по-настоящему. Так же и певцы на сцене рассказывают истории не чтобы напиться или умереть от любви. А чтобы напомнить всем, что можно напиться и умереть от любви», — сказал Музыченко.

Фронтмен The Hatters, стоит отметить, не раз обсуждал тему отношений со спиртным в различных интервью. Он не скрывает, что с алкоголем общается на «ты», и культура пития у него «немного хромает». Как делился Музыченко, во время выступления в нем накапливается энергия, которую надо «заземлить», и в этом помогают горячительные напитки. И порой возлияния оказываются чрезмерными, потом приходится извиняться за хулиганские выходки.

В одном из подкастов Музыченко признавался, что были в его жизни и серьезные запои. Проснувшись с похмелья, он отводил ребенка в школу, затем работал, а вечером снова напивался, потом и на сцену стал выходить в нетрезвом виде. От зависимости помогли спастись близкие, но полностью отказаться от спиртного артист не может. А еще он в шутку обвинял лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в пагубном пристрастии.

«Шнуров? Жизнь мне на фиг поломал! Он поколению жизнь поломал. Он во всех песнях пел, что алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Ну да, я бухой, и что? Вот весь подростковый возраст — ну и что? Зараза! Он же вложил в меня это… Я не знаю! Всячески пытаюсь оправдать то, что люблю прибухнуть», — смеялся Музыченко.

В песнях исполнитель все же не поднимает ни эту, ни другие остросоциальные проблемы. Разговаривая с прессой, он также воздерживается от высказываний о политике. И дело не в том, что дело артиста — веселить и развлекать публику. По мнению Музыченко, говорить стоит только о том, что знаешь. Не каждый способен по-настоящему блеснуть, обсуждая глобальные вопросы и политические решения.

«Это, скорее всего, зависит от образования артиста. Мое образование мне не позволяет высказываться на какие-то темы. Потому что я в этом… Я в этом ***** (блин) не разбираюсь!» — заявил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юрий Музыченко и его коллеги по группе The Hatters заступились за Николая Баскова.