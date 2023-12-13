Быть пессимистом или оптимистом: что полезнее для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Markus Brunner

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Благодаря ученым из Лондона в этом вопросе наконец поставлена точка.

Нас обычно убеждают быть оптимистами, но, как показывает практика, в жизни чаще выигрывают пессимисты. Человек, предпочитающий видеть стакан наполовину полным, склонен больше рисковать. Хорошо, если дело ограничивается простудой из-за решения прогуляться без плаща в дождливый день. Но ведь неудачный выбор может привести и к более серьезным последствиям — финансовому краху или даже смерти.

Обычно в начале жизни человек является оптимистом, что явно отражается на конкретных его решениях. Группа ученых из Университетского колледжа Лондона сформулировала математическое уравнение, призванное показать, что такое оптимизм. Ведь если очень постараться, оценить количественно можно все. что угодно.

Представьте следующую ситуацию. Вы собираетесь выйти на улицу и заглядываете в смартфон, чтобы узнать прогноз погоды. В прогнозе видите, что вероятность дождя составляет 60%, то есть шанс остаться сухим равен 40% (0,4 в уравнении). Если вы не берете плащ, оценивая вероятность не промокнуть в 70% и более, то в запись добавляется значение 0,7. Производим вычитание, получаем 0,3 и видим, что перед нами именно оптимист, так как показатель положительный.

В молодости у большинства людей это значение имеет значение больше нуля, но с годами среди нас становится все больше носителей «минуса». И дело здесь не только в грузе ответственности, но и в банальном умственном созревании. С возрастом мы начинаем задумываться о недостатках принимаемых решений, что, собственно, и становится фундаментом пессимизма.

Ученые из этого же научного коллектива предложили группе молодых и взрослых людей оценить вероятность того, что с ними произойдет то или иное событие. Получив ответ, исследователи сообщали им реальные статистические шансы и просили отреагировать еще раз. Затем с помощью своего уравнения они определяли пессимистов и оптимистов. Выяснилось, что положительные стороны решений хорошо оценивают все участники. Так, например, если оставить плащ дома, то с ним не нужно мучиться в случае отсутствия дождя.

Недостатки были гораздо менее очевидны, особенно для молодых людей. Они не считают себя неуязвимыми, просто смотрят на мир более оптимистично. Юноша не видит ничего страшного в том, что промокнет, но пожилой человек наверняка вспомнит о неприятностях, постигших его, когда он, забыв плащ, лежал больной в кровати. Получены и неврологические доказательства описанного феномена, в том числе с помощью нейровизуализации.

Используя МРТ, английские ученые обнаружили нейронный путь, который усиливает положительные впечатления от принятия того или иного решения и ослабляет отрицательные. В этой деятельности участвуют полосатое тело и нижняя лобная извилина. У оптимистов связь между этими участками мозга более выражена. Вокруг нейронов, формирующих этот путь, наличествует внушительный миелиновый слой, позволяющий быстрее передавать сигналы.

При этом основным веществом, проходящим по данному пути, является дофамин, который нередко называют «гормоном счастья». Это, в принципе, логично, так как и оптимизм, и пессимизм основаны на прогнозировании того, что в конечном итоге будет иметь индивид. Но дофамин занимается здесь не только передачей сигналов. Попадая в нейронный путь, он вызывает широкий спектр реакций, связываясь с различными рецепторами мозга. Особенно с дофаминовыми рецепторами D1 и D2 — теми, что регулируют обработку позитивной и негативной информации.

Когда дофамин связывается с представителями первой группы, он помогает сосредоточиться на преимуществах того или иного решения. И наоборот. Исследователи предположили, что D1 преобладают в нижней лобной извилине, а D2 — в полосатом теле. Это означает, что дофамин вызывает «приступ» оптимизма или пессимизма в зависимости от того, в какой области мозга оказывается.

Понятно, что жизненные решения могут быть гораздо серьезнее дилеммы дождя и плаща. Именно поэтому исследователи рассматривают возможность разработки способов воздействия, позволяющих помочь людям, не умеющим правильно просчитывать последствия. Ученые из Университетского колледжа Лондона провели серию экспериментов по увеличению степени пессимизма. Тут использовался метод транскраниальной магнитной стимуляции.

Исследователи помещали на головы участников магниты, воздействовавшие на нижнюю лобную извилину, после чего проводили уже описанный опрос с оценкой вероятности тех или иных событий. Оказалось, что таким образом можно подавить работу дофаминовых рецепторов D1 и превратить людей в пессимистов.

Понятно, что нейронные пути и особенности работы дофамина не являются единственной причиной недопустимо рискованного поведения, но это довольно значимый фактор. Если воздействие на него поможет спасти человеческие судьбы и жизни, было бы верно освоить его. Пока же зафиксируем факт, который большинству людей покажется очень странным: быть пессимистом полезно.

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