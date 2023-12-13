У «Яндекса» масштабный сбой в приложении «Умный дом»
Пользователи умных устройств «Яндекс» массово пожаловались на сбой в их работе
Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass
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Пользователи устройств массово жалуются.
Массовый сбой произошел в работе устройств для умного дома компании «Яндекс», о чем сообщил их администратор в комментариях сайта «ВКонтакте».
Позже агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе, что у многих пользователей возникли небольшие трудности в работе устройства. В основном проблема случилась у жителей двух столиц Союзного государства — Москвы и Минска.
«У некоторых пользователей возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома по Wi-Fi», — прокомментировали в компании.
В данный момент приложение работает в штатном режиме.
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