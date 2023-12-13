Психиатрический диагноз и крушение надежд: нелегкая судьба сына Леонида Быкова

Фото: Кадр из к/ф «В бой идут одни "старики"», реж. Леонид Быков, 1973 г.

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Фильм с артистом «В бой идут одни старики», снятый в 1973 году, полюбили миллионы зрителей.

Актер Леонид Быков очень рано ушел из жизни в 50 лет, погибнув в автомобильной аварии в 1979 году. За три года до гибели он перенес второй инфаркт. Одной из причин проблем с сердцем были его переживания о сыне, который постоянно попадал в какие-то истории и лечился в психбольнице.

Всю свою жизнь Леонид Быков прожил с одной женой Тамарой. Она тоже мечтала стать актрисой и училась в том же Харьковском театральном институте, что и Леонид. Но ее мечтам сбыться не было суждено, она имела проблемы со здоровьем и занималась семьей, родив в браке двух детей.

Александр (Лесь, Олесь, так называли его дома — Прим.ред.) родился в 1956 году, а через два года на свет появилась Марьяна. В детстве Олесь рос обычным ребенком, но в армии начались проблемы. История эта мутная и непонятно, что произошло на самом деле. Со слов Марьяны (она охотно давала интервью годы спустя) отца пригласили выступить в части, где служил сын, а после концерта актер отказался выпивать с командованием. Якобы, начали придираться к сыну в отместку.

По другой версии событий Олесь был своенравным юношей и повздорил с кем-то из командиров. В итоге, он впервые оказался в психиатрической больнице, где ему поставили неутешительный диагноз «шизофрения», из армии молодого человека комиссовали. Вернувшись домой в Киев, он пытался устроиться на работу, но, якобы, его никуда не хотели брать: «Психические нам не нужны!».

«Сложный мальчик — да простит меня Леня, но об этом знают многие. Отец взял его к себе ассистентом на съемки „Аты-баты“ и поручил монтажеру Шуре за парнем приглядывать. Лесь такое вытворял — уму непостижимо. На ровном месте закатывал жуткие истерики, не выполнил ни одного поручения… Дальше — больше. Лесь попал в дурную компанию, оказался замешан в серьезном преступлении. Отмазать парня от неприятностей Леониду Федоровичу помог куратор студии от ЦК, тогдашний министр культуры Бесклубенко, но мягкому, застенчивому, при этом гордому Леониду Федоровичу приходилось ходить по инстанциям, просить за оболтуса», — вспоминает об Олесе редактор киностудии имени Довженко Эмилия Косничук.

Преступление заключалось в ограблении ювелирного магазина! Сомнительные дружки попросили Олеся покатать их на «Волге» Леонида Федоровича и поехали к магазину. Вроде бы ни о чем не подозревающий молодой человек остался их ждать в автомобиле. Но как это должно было выглядеть в глазах правоохранительных органов? Такое называется «остаться на стреме», соучастие в грабеже. Олесь же отделался годом в психиатрической больнице.

Быков же свалился со вторым инфарктом. Он тяжело переживал о сыне:

«Самое главное. Моя боль, моя совесть, моя вина — Лесь. Помогите ему поверить в людей. На него обрушилось столько, что хватило бы этого горя на целый народ».

После гибели отца в 1979 году Олесь рвался уехать из СССР, но разрешения на выезд ему не давали. В 1989 году приехал в столицу и вышел с плакатом «Коммунисты, я не хочу с вами жить!». Его отправили в Матросскую тишину, а через несколько дней выдворили в Киев. Предпринимал несколько попыток перейти границу с Финляндией, опять полежал в психушке.

Потом пытался убежать в Венгрию, вернее, уплыть в ледяной воде Тисы, но венгры депортировали обратно. Тогда неутомимый «беглец» все-таки бежал в Австрию, а в итоге оказался в Канаде.

К нему перебрались жена и трое детей, которые успели за это время появиться на свет, а в Канаде родился четвертый ребенок.

Казалось бы, детям звездных родителей изначально дано больше от судьбы, чем другим, но непросто, ох, как непросто порою складываются их судьбы.

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