Дана Борисова рассказала, как бывший унижает дочь: «У меня волосы дыбом встают»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Мало того, что Максим Аксенов, по словам знаменитой экс-супруги, ужасно относится к наследнице, он еще и алименты не платит.

Телеведущая Дана Борисова рассказала об унижениях, которые ее дочери Полине приходится терпеть от отца Максима Аксенова. Прежде регулярной и унизительной критике регулярно подвергалась сама звезда, после расставания она, по собственным словам, общалась с жестоким бывшим только из-за общего ребенка. Теперь весь негатив сливается на девочку, а она уже подросток. Борисова подчеркивает, что Аксенов никогда не давал Полине достаточно тепла и поддержки.

«Говорит: „Да ты поправилась, тебя туда не возьмут. Это ты не сможешь, ты такая-сякая“. Меня поражает человек. Ну в городе живет, вроде бы образованный! Сейчас столько открытой информации, что папа должен поддерживать, восхищаться. У меня волосы дыбом встают, потому что моя дочь не видит поддержки и не видела никогда», — заявила она в эфире одного из популярных YouTube-каналов.

Дана Борисова объясняет поведение своего экс-возлюбленного инфантильностью и нежеланием брать на себя ответственность. По ее словам, Аксенов вырос, но по сути остался ребенком — капризным обиженным мальчиком. В 43 года мужчина все еще живет с матерью. Кроме того, он избегает выполнения своих прямых обязанностей — обязанностей отца.

В прошлом году теледива уже подавала на него в суд из-за неуплаты алиментов. Победила, но радовалась только несколько месяцев. Деньги на содержание дочери приходят, но не в том объеме, которого требует установленный судом порядок. Скорее всего, предполагает Борисова, ей придется снова обращаться в соответствующие инстанции.

«Тому, кто в этом году был плохим мальчиком и вместо 60 тысяч алиментов по суду снова прислал 15 и всех заблокировал, Дедушка Мороз положит под елочку новые судебные иски», — сообщила ведущая в своем блоге.

О связи с Аксеновым Борисова, признается, сожалеет. После неудачного романа с женатым мужчиной она познакомилась с Максимом, и он показался ей интеллигентным и надежным человеком. Но ненадолго. Она не была довольна отношениями, особенно ситуация усугубилась, когда родилась Полина. Но все же Дана надеялась на лучшее, хотя и приходилось жить под постоянным психологическим давлением. В то время, считает селебрити, в голове у нее была «совершеннейшая каша» — иначе как это все объяснить?

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Дана Борисова рассказала о своем детстве и насилии со стороны родителей.