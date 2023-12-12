«Мне нажраться невозможно»: какие секреты решилась раскрыть Анастасия Волочкова

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Знаменитость часто шокирует россиян эпатажными выходками. Теперь она решилась рассказать все о своих диетах. Поклонники бьют тревогу.

В последнее время фанаты и журналисты отмечали, как сильно похудела главная балерина страны. Кто-то переживает за нее, кто-то радуется, а кто-то не замечает никакой разницы и пишет гадкие комментарии в соцсетях Волочковой. Вспоминаем все самые скандальные и эпатажные заявления артистки.

Голодовки до изнеможения

На Новый год россияне обычно откладывают диеты и тренировки, позволяя себе немного расслабиться. И понятно почему — кому же хочется на праздники падать в обмороки от голода? Но Волочкова с ними решительно не согласна — она решила, что будет голодать! И в Новый год, и до него, и потом.

«Я не знаю, что у вас должно быть на новогоднем столе, а на моем все тоже, что и каждый день: салатные листья и два вареных всмятку яйца», —ужаснула фанатов эпатажная знаменитость.

Иногда ее домработница и помощница по имени Лолочка «балует» звезду — готовит отварную перепелку без соли. То, что для других — строгая диета, для Волочковой — роскошь. Сама балерина говорит, что нажраться для нее просто-напросто невозможно, потому что, когда она поступила в балетное училище в возрасте девяти лет, решила — не испытывать чувство голода. Как конкретно звезда решила обмануть саму природу — непонятно.

Дистрофия или здоровое тело?

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram* / volochkova_art

Параметры звезды, однако, подтверждают все ее слова. Рост Волочковой — 171 сантиметр, вес — от 51 до 53 килограммов. Не стоит забывать, что балерине уже 47 лет, такие экстремальные цифры могут нанести непоправимый вред ее здоровью. Мы решили обратиться к калькулятору индекса массы тела (ИМТ), который каждый человек использует, чтобы понять, насколько здоров его организм.

По нему у нас получилась цифра индекса массы тела Анастасии Волочковой — 17.8. Конечно, мы не будем давать никаких медицинских заключений, так как все параметры сугубо индивидуальны, а также такие оценки способны дать только специализированные врачи, но чисто по внешним признакам у Анастасии Волочковой небольшой дефицит веса. Норма начинается с 18.5, а это недобор всего в два килограмма, поэтому никаких проблем в этом плане у знаменитости нет.

Поэтому звезда не зря постоянно делится с подписчиками всякими своими диетами. Одна из самых популярных — чайная. Это моно-диета, в течение 1-2 дней нужно пить только различные чаи, разрешается добавлять туда лимон и/или мед. Это питьевая диета, поэтому долго сидеть на ней ни в коем случае нельзя, она помогает просто избавить организм от токсинов. Однако при нарушении функций пищеварения такой метод похудения противопоказан.

Анастасия раздает россиянам советы

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Артистка знает, что ее организм привык к разнообразным нагрузкам и голодовкам, в отличие от тел большинства наших сограждан. Поэтому людям, мечтающим похудеть, она дала более лайтовые советы. К примеру, звезда говорила, что нельзя пропускать приемы пищи — обычный человек, не привыкший к нагрузкам, должен питаться регулярно, иначе он не сможет похудеть.

Звезда также советует пить много воды — не менее двух литров в день, заниматься физической активностью, чтобы избегать отеков — например, танцами или плаванием. Да в принципе любой, главное, чтобы она приносила удовольствие.

Кроме того, важно снизить соль и сахар из рациона, чтобы уменьшить риски развития сахарного диабета и инсулинорезистентности. Но самое важное — это не переедать. Голодать не нужно, но если ограничить количество потребленных в день калорий хотя бы до 1700, то успех в похудении обеспечен.

Однако здесь из всех советов Волочковой затесался один вредный. Мы здраво подошли к вопросу, написали, что соль в рационе нужно снизить. А балерина настаивает, что нужно исключить! Полное исключение соли очень вредно. Это удар по обменным процессам, это сразу влияет на тургор кожи, потому что странно ждать хорошего состояния от кожи, которая сильно обезвожена.

При высоких физических нагрузках исключать соль из рациона вообще категорически нельзя. Но Волочкова об этом ничего не знает. При этом она постоянно озабочена лишней водой в организме, которой, судя по ее фигуре, — нет.

Жертва тренда на худобу?

Худые бестелесные анорексички, которыми нас долгое время пичкали как идеалом красоты, наконец-то уходят в прошлое. Да и небольшой жир на женском теле (конечно, в пределах нормы) — это физиологическая необходимость, нужно же как-то готовить организм к теплу или вынашиванию ребенка. Любые диеты должны быть кратковременны, потому что основа здоровья — это регулярное полноценное питание.

Поэтому непонятно, зачем 47-летней Волочковой соревноваться с 18-летними молодыми девчонками. В среднем до 25 лет можно быть жилистой и практически не иметь жира в теле, никто не спорит, но чем старше ты становишься, тем внимательнее нужно относиться к своему здоровью и весу.

Конечно, у всех свои тараканы, «крыша» едет у всех людей по-своему. Кто-то ставит еду на пьедестал и строит всю свою жизнь вокруг тарелки. А кто-то напротив, худеет до состояния скелета и отказывается от пищи.

Анастасия Волочкова. Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как отказ от конкретных продуктов губит здоровье.

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