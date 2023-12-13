Эксперты по кибербезопасности проконтролируют лотерейный розыгрыш миллиарда рублей

Фото: Пресс-служба «Столото»

Проверка от специалистов по кибербезопасности уже четыре года является дополнительной мерой контроля при проведении новогоднего тиража.

Эксперты компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, дополнительно проконтролируют розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». Специалисты по кибербезопасности уже четыре года сотрудничают с крупнейшим распространителем гослотерей «Столото» в сфере обеспечения безопасности новогодних тиражей «Русского лото».

Задача специалистов будет состоять в том, чтобы убедиться, что в розыгрыше примут участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. Создание базы играющих билетов для каждого тиража — один из механизмов контроля государственных лотерей, исключающих возможность мошенничества и подтасовки выигрышных билетов уже после того, как тираж состоялся.

В новогоднем тираже гарантированно разыграют главный приз в размере миллиарда рублей, а общий призовой фонд составит более два миллиарда рублей.

«Соблюдение принципов случайности формирования выигрышной комбинации и равновероятности выигрыша для каждого участвующего в лотереях билета — залог их успешного существования рука об руку с человечеством уже много сотен лет», — заметил руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

Он добавил, что все розыгрыши лотерей, распространяемых «Столото», проводятся под строгим контролем со стороны государства и тиражных комиссий.

«Для особенного, самого ожидаемого любителями лотерей розыгрыша года мы уже четвертый год подряд привлекаем специалистов F.A.C.C.T. к контролю базы участвующих в розыгрыше билетов, чтобы дополнительно, сверх установленных законодательно мер, проконтролировать прозрачность и честность проведения розыгрыша и дать таким образом участникам возможность еще раз убедиться в том, что повлиять на то, кому посчастливится выиграть миллиард, невозможно», — сказал руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

Специалисты уже не первый раз отвечают за честность розыгрыша.

«Четвертый год подряд эксперты нашей компании с пристальным вниманием и тщательностью проверяют новогодний тираж „Русского лото“, подтверждая целостность и сохранность базы билетов. Результат нашей проверки по традиции будет объявлен в прямом эфире. Наша задача — обеспечить прозрачность и надежность процесса, чтобы участники могли быть уверены в честности лотереи», — отметил генеральный директор компании F.A.C.C.T. Валерий Баулин.

В момент продажи любого лотерейного билета в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники сохраняются данные о проданном билете, которые впоследствии поступают в базу данных ФНС, также информация о проданном лотерейном билете поступает в независимую систему контроля, установленную у организатора лотереи — Министерства спорта Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации. Одновременно данные о каждом проданном билете регистрируются в лотерейной системе. Кроме того, все лотерейные розыгрыши проходят под контролем независимой тиражной комиссии.