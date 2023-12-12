Выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Павильоны на ВДНХ продолжают принимать гостей.

Выставка-форум «Россия» оставила чувство гордости за страну у 97% посетителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос Центра социологии Института высшего образования НИУ ВШЭ.

«97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — рассказал директор центра Иван Груздев.

Девять из десяти опрошенных отметили, что узнали что-то новое в павильонах выставки, добавил собеседник. По его словам, отказывались поделиться впечатлениями после посещения лишь немногие.

Исследование проводилось в течение трех недель. На выставке работали студенты ВШЭ, которые подходили к гостям с анкетами. Примечательно, что женщины чаще отзывались на просьбу об участии в анкетировании. Среди опрошенных респондентов — 65% женского пола.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях президента Владимира Путина от выставки «Россия».