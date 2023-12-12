«Все они марионетки»: Захарова оценила перспективы смены Зеленского на Залужного

Захарова: смена Зеленского на Залужного не изменит ход конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Среди первых лиц страны она не нашла «самостоятельных» претендентов.

Возможная смена власти на Украине никак не изменит расстановку сил в зоне конфликта. Так оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перспективы смены действующего президента страны Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Возможная смена Зеленского на Залужного или на любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они из разряда марионеток в руках своих хозяев», — прокомментировала дипломат в рамках брифинга.

Захарова указала на отсутствие самостоятельности у всех претендентов на место в украинском президентском кресле. По ее словам, ими руководят из США, Великобритании и других западных стран.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что в Евросоюзе определились с возможными преемниками Владимира Зеленского. Его место могут занять Залужный, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов или глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Действующего главу Незалежной необходимо заменить, считают в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru писал, как может завершиться конфликт на Украине.