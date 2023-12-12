Дания отказалась помочь России в расследовании подрывов «Северных потоков»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

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Ответ Копенгагена не удивил Москву. Что будет дальше?

Дания не окажет правовую помощь России при расследовании терактов, совершенных на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

Дипломат пояснила, что Генпрокуратура РФ ранее направила Генпрокуратуре Дании обращение, в котором попросила содействия при расследовании диверсии на нитях российского газопровода.

«Мы получили от Дании в декабре отказ», — прокомментировала Захарова.

Москва не была удивлена подобным ответом Копенгагена, подчеркнула представить ведомства. Однако, указала она, подрывы были совершены на участках трубопровода, которые располагаются в исключительной экономической зоне Дании.

Захарова добавила, что прокуратура Дании мотивировала свой отказ тем, что раскрытие информации может угрожать безопасности страны. В МИД считают, что сторона подобной позицией подтвердила попытки скрыть правду о причастных к подрывам «СП».

Дипломат заверила, что Москва продолжит добиваться чистого расследования, которое не окажется под политическим давлением. В том числе, отметила она, для этого будут привлечены международные структуры.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский экс-подполковник разоблачил роль США в подрыве «СП».