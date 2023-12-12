ТОП-7 правил, которые помогут избежать похмелья после Нового года

Фото: www.globallookpress.com / A. G. Holesch

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Как подготовиться к праздничному застолью?

В преддверии празднования Нового 2024 года важно помнить правила, что спасут от тяжелого похмелья и более серьезных проблем со здоровьем. Простые советы позволят провести выходные без головной боли и отравления, их изданию Газета.ру дал психиатр-нарколог Даниил Петров.

Подготовка к застолью

Специалист напоминает, что алкоголь — это мощный диуретик, вымывающий жидкость, а вместе с ней и полезные вещества, из организма. Поэтому так важно «насытиться» ими заранее, приняв панангин, гепатопротекторы и сорбенты. Последние начнут процесс детоксикации еще до первой рюмки.

«Принимать эти препараты нужно по схеме, указанной в инструкции, за два дня до начала празднования, во время и еще неделю после. Это облегчит интоксикацию и ускорит выведение токсинов», — отмечает врач.

Сытый желудок

Второе правило, которое поможет избежать похмелья — не пить натощак.

«Начинать употребление алкоголя нужно на сытый желудок — пища замедлит всасывание в желудочно-кишечном тракте, а значит — и наступление опьянения», — объясняет Даниил Петров.

Между первой и второй

Нарколог отмечает, что алкоголь лучше употреблять медленно, чтобы организм успел его метаболизировать. То есть дозы спиртного стоит разделить по времени.

«Например, 50 миллилитров водки практически полностью перерабатываются в здоровом организме в течение часа. Поэтому если употреблять по 50 миллилитров через час, то сильного опьянения не наступит», — говорит специалист.

Правильный выбор закуски

В качестве закуски к крепкому алкоголю Петров советует выбрать пищу, богатую клетчаткой, белком и пектином. Все это есть в отварных овощах, салатах и запеченном мясе или рабе, а также в квашеной капусте, цитрусовых и зелени.

А вот традиционные для новогоднего стала жирные, жареные блюда и острую еду стоит избегать.

«Не рекомендуется употреблять в пищу вместе с алкоголем сладкое и десерты, а также все, что бродит: виноград, бахчевые культуры», — добавляет нарколог.

Нельзя смешивать

Газированные и сладкие напитки, смешанные с крепким алкоголем, по словам Петрова, могут привести к сильному похмелью как минимум, а, возможно, и к весьма печальным последствиям для организма.

«При употреблении водки после шампанского пузырьки усилят всасывание крепкого алкоголя и ускорят наступление опьянения. А сахар из вина или даже сока начнет бродить и усилит похмелье, из-за чего наутро вы будете чувствовать себя хуже, чем при употреблении только одного вида крепкого алкоголя», — подчеркивает эксперт.

Активность — это жизнь

Нарколог советует не сидеть за столом всю ночь, а, наоборот, больше двигаться: танцевать, прогуляться на балкон за свежим воздухом. Но при этом необходимо отказаться от курения, ведь никотин, и так крайне вредный для организма, усиливает интоксикацию. Вместо этого стоит пить больше воды, простой, без газа.

Если ничего не помогло…

Если похмелье все-таки наступило, самая большая ошибка, которую можно допустить — это опохмелиться.

«Несмотря на кажущееся кратковременное улучшение состояния — это прямой путь к запою и развитию зависимости», — резюмирует Даниил Петров.

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