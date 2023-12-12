Глыба советского кино: ТОП-5 лучших ролей Леонида Быкова

Актер и режиссер Леонид Быков родился 95 лет назад

Фото: © РИА Новости

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Артист и режиссер отметился не только фильмом «В бой идут одни „старики“».

Советский актер, режиссер и сценарист Леонид Быков родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка (ныне — Черкасское) Донецкой области. Издание Газета.ру в честь 95-летия со дня появления артиста на свет рассказало о лучших картинах с его участием.

Будущий актер в детстве хотел стать летчиком, но не смог поступить в училище из-за роста в 163 сантиметра. Годы войны Быков с семьей провел в эвакуации в Барнауле, а потом стал студентом актерского факультета Харьковского театрального института.

Дебют актера в кино состоялся в 1953-м в фильме «Судьба Марины» Исаака Шмарука и Виктора Ивченко. Всего Быков снялся в 26 картинах, а также неоднократно выступал в роли режиссера.

Укротительница тигров (1954)

Фото: Кадр из к/ф «Укротительница тигров», реж. Александр Ивановский, Надежда Кошеверова, 1954 г.

В 1954 году режиссеры Александр Ивановский и Надежда Кошеверова пригласили Быкова в свою комедию «Укротительница тигров» на роль старшего помощника речного буксира Пети Мокина, влюбленного в главную героиню. Проект и принес артисту большую славу.

После премьеры 11 марта 1955-го фильм вышел в лидеры кинопроката, заняв за год второе место с 36,7 миллиона зрителей. Пьедестал тогда остался за «Солдатом Иваном Бровкиным» — 40,3 миллиона.

Максим Перепелица (1955)

Фото: Кадр из к/ф «Максим Перепелица», реж. Анатолий Граник, 1955 г.

Быков сыграл в комедии Анатолия Граника деревенского шутника и балагура, которого призывают на службу в армию. Это создало для артиста проблемы в будущем — режиссерам было сложно представить его в драматической роли из-за образа шалопая.

Зайчик (1964)

Фото: Кадр из к/ф «Зайчик», реж. Леонид Быков, 1964 г.

Комедия «Зайчик», где Быков сыграл главного героя, одновременно стала его режиссерским дебютом в полнометражном кино. Он исполнил роль робкого театрального гримера, которому остается жить всего месяц, и он решает провести их с достоинством.

Картину в 1965 году посмотрели 25,1 миллиона зрителей, что позволило ей занять 16-е место в рейтинге. Журналисты и коллеги раскритиковали «Зайчика» за схожесть с подобными фильмами, а вскоре у Быкова случился первый инфаркт.

В бой идут одни „старики“ (1973)

Фото: Кадр из к/ф «В бой идут одни „старики“», реж. Леонид Быков, 1973 г.

Повесть о буднях летчиков-истребителей летом 1943 года во время битвы за Днепр стала вершиной карьеры Быкова. В ней он не только выступил как режиссер, но и сыграл роль капитана Алексея Титаренко по прозвищу «Маэстро».

На экраны фильм вышел в 1974-м, собрав 44,3 миллиона зрителей. Отдельно критики отмечали успешный подбор саундтрека — сюжет сопровождается песнями «Смуглянка», «Вечерний звон», «Эх, дороги…» и мелодией танго «Утомленное солнце».

Аты-баты, шли солдаты… (1976)

Фото: Кадр из к/ф «Аты-баты, шли солдаты…», реж. Леонид Быков, 1976 г.

Картина стала последней режиссерской работой Быкова, где он сыграл и финальную роль ефрейтора Виктора Святкина. Картину в прокате в 1977-м увидели 35,8 миллиона человек.

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