Фото, видео: www.globallookpress.com Filip Singer; 5-tv.ru

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Американский Конгресс пока не торопится выделять Киеву новые транши.

Владимир Зеленский во вторник столкнется с менее доброжелательной, чем годом ранее, аудиторией в конгрессе США на фоне разногласий о дальнейшей помощи Киеву. Об этом пишет авторитетное американское издание The Wall Street Journal, комментируя визит украинского президента в Штаты.

Журналисты газеты напомнили, что в 2022-м Зеленского в Конгрессе встречали бурными овациями. А сегодня его фигура становится в глазах американкого истеблишмента становится все более токсичной. И это неудивительно, ведь аппетит киевского режима только растет, но вот возможности Вашингтона удовлетворить его — почти иссякли. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

У трапа ни высших чиновников, ни военных почестей — визит Зеленского в США организовывали в спешке. Он и сам торопится. Времени усмирить бунтующий Конгресс все меньше. На носу рождественские каникулы, а республиканцы наотрез отказываются выделять Украине новые транши.

Не помогли ни усилия украинских лоббистов, ни пламенные речи Байдена. Теперь Белый дом нехотя признает — уже выделенной помощи Киеву хватит только до конца года. Больше 100 миллиардов долларов просто сгорели вместе с американской техникой и надеждами на «контрнаступ».

"На фоне дискуссий, ожесточенных, в конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев и, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, по сути, уговаривать белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Самих американцев сейчас больше волнует безопасность их собственной южной границы. Проблему бесконтрольной миграции Белый дом решать отказывается, а на таком фоне заставить своих политических противников выделить еще 60 миллиардов Украине — сродни невыполнимой миссии.

«Эта встреча является последней попыткой Белого дома оказать давление на Конгресс, где соглашение о предоставлении чрезвычайной помощи Украине, похоже, зашло в тупик. Зеленский также поговорит напрямую с сенаторами, и это будет для него решающим шансом попытаться убедить их направить ему помощь до конца года», - анализируют местные СМИ.

В ход идут любые средства — как пример, встреча с теми немногими, кто Зеленскому в Вашингтоне рад. Главы американских военных компаний готовы осваивать бюджет, но нужна отмашка сверху. Словно в отчаянии, сигнал Конгрессу подает и министр обороны Остин.

Неслучайно Ллойд Остин говорит о «других потенциальных агрессорах». Вашингтон рискует увязнуть в трех крупных конфликтах одновременно. К Украине и палестино-израильской войне может добавиться кризис на Тайване — а этого американский ВПК просто не выдержит. План склонить Россию к переговорам на невыгодных для нее условиях не сработал, вот и приходится выдумывать для Киева новую военную стратегию.

Вместо бездумных «мясных штурмов» американцы предлагают Киеву уйти в глухую оборону. И даже посылают на Украину одного из генерал-лейтенантов — ее организовывать. Решение явно запоздалое — скоро и обороняться будет нечем.