Сбылись ли слова Алисы Селезневой? Что сейчас с актерами «Гостьи из будущего»

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.

Некоторых из пионеров уже нет в живых.

Все помнят классику советского кинематографа — пятисерийный фильм «Гостья из будущего». В немного грустной концовке фильма, главная героиня, стоя у машины времени, рассказывает советским пионерам, что х ждет в будущем. В кино все ребята стали актерами, врачами, инженерами и художниками, однако в реальности судьбы актеров сложились совсем по-другому. Что стало с любимыми героями смотрите в материале 5-tv.ru.

Алиса Селезнева — Наталья Гусева

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.; Кадр из сериала «Литейный», 2008 г.

Алиса Селезнева на долгие годы стала первой любовью советских мальчиков и главным кумиром советских девочек. Актриса Наталья Гусева, исполнившая роль гостьи из будущего, обрела по-настоящему всенародную славу, однако сама девочка не получала от нее большого удовольствия. Юная звезда спряталась от всеобщего внимания, забросила актерскую карьеру и занялась тем, что всегда было ей интересно — биологией. Наталья закончила институт, устроилась на работу в НИИ и стала одним из руководителей крупной компании по производству тестов для диагностики заболеваний. В кино Гусева так и не вернулась — лишь мелькнула в 2009 году, озвучив Алису в мультфильме «День рождения Алисы». Сегодня исполнительница роли гостьи из будущего спокойно живет в браке и растит двоих детей.

Коля Герасимов — Алексей Фомкин

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.; Кадр из к/ф «На своей земле», реж. Игорь Апасян, 1987 г.

А вот исполнитель роли Кольки, которому Алиса предрекала судьбу поэта, трагически ушел из жизни в совсем юном возрасте. Начав сниматься еще в «Ералаше», Алексей Фомин подавал большие надежды, и привлекал режиссеров своей интересной внешностью и актерским талантом. Однако бурная актерская карьера навредила молодому человеку, так как из-за постоянных съемок он не смог получить аттестат об окончании школы, начал увлекаться алкоголем и наркотиками, а после ушел служить в армию, пропустив несколько крупных ролей.

Попытки реанимировать карьеру у Алексея не удались — через три месяца учебы в МХАТЕ его выгнали за пьянство, после чего Фомкин окончательно сдался и опустился на социальное дно. Несколько лет он прожил в глухой деревне у бабушки, чью пенсию он не стеснялся воровать. Даже переезд во Владимир и женитьба не спасли бывшего актера от алкоголизма. 23 февраля 1996 года супруги отмечали День защитника Отечества в гостях у знакомых. Из-за пьяной халатности в доме начался пожар, из которого удалось спастись всем, кроме спящего 26-летнего Алексея.

Фима Королев — Илья Наумов

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г

Исполнителю роли Фимы не приходилось как-то меняться, когда на съемочной площадке включались камеры — Илья Наумов в жизни практически не отличался от своего персонажа. Такой же обаятельный и добродушный парень за время съемок обзавелся большим количеством друзей, однако дальше по пути актера решил не идти. Он снялся еще в одном фильме «Пощечина, которой не было», а после навсегда пропал с экранов. Алиса говорила, что Фима станет путешественником, однако на самом деле Наумов нашел себя в строительном бизнесе, которым занимается до сих пор.

Юля Грибкова — Марианна Грей

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г; Instagram* / mariasha11

По сюжету фильма Юля Грибкова стала лучшей подругой Алисы, однако почему-то именно ей предсказания не досталось. Видимо так произошло из-за того, что исполнительница роли девочки Марианна Грей не задержалась на родине. Закончив престижную школу с углубленным изучением иностранных языков, Марианна успела сыграть в первой школьной команде «Что? Где? Когда?» и окончить философский факультет МГУ, после чего уехала в США, где живет и по сей день.

Боря Мессерер — Алексей Муравьев

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.; Facebook* / Алексей Муравьев / alexey.v.muraviev

Боря Мессерер, которого Алиса назвала будущим знаменитым художником, чьи выставки будут проходить не только на Земле, но и на Марсе, в реальной жизни тоже не пошел по тому пути, который назвала ему гостья из будущего. Алексей Муравьев, исполнивший роль мальчика, стал доктором исторических наук, религиоведом и преподавателем в МГУ. На сегодняшний день он является автором множества научных работ и старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН.

Коля Садовский — Семен Бузган

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.; ВКонтакте / Семен Бузган / 22667308

Коля должен был стать инженером, создавшим машину времени, однако судьба распорядилась по-другому. Актер Семен Бузган в 90-е годы перебрался жить в Израиль, где опробовал множество профессий от радиоведущего до таксиста, которым он работает и по сей день.

Весельчак У — Вячеслав Невинный

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.; Кадр из сериала «Сыщики», 2001 г.

Угрюмый и злобный космический пират Весельчак У, на протяжении всего пути вместе со своим напарником Крысом мешавший Алисе, в реальной жизни оказался намного добрее. Актер Вячеслав Невинный участвовал в озвучивании мультфильмов и аудиопостановок, а также вел детские передачи. К сожалению, судьба жестоко распорядилась жизнью народного артиста СССР — из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом, актер лишился обеих ног, а в 2009 году ушел из жизни. В память об актере в 2012 году на Троекуровском кладбище был открыт его памятник.

Крыс — Михаил Кононов

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.; Кадр из сериала «В круге первом», 2006 г.

Судьба актера, исполнившего роль второго космического пирата — Крыса, также сложилась трагично. Михаил Кононов после роли в «Гостье из будущего» практически не снимался в кино, с негативом отзываясь о новом поколении актеров и состоянии кинематографа в целом. В последние годы жизни он практически не появлялся на публике, занимаясь написанием мемуаров, однако книга так и не вышла — ни одно издательство не захотело сотрудничать с актером. Здоровье Михаила было сильно подорвано инфарктом и тромбофлебитом, из-за которых он получил инвалидность II группы. На фоне болезней у Кононова развилась сердечная недостаточность и тромбоэмболия, которые и стали причинами смерти артиста в 2007 году.

Робот Вертер — Евгений Герасимов

Фото: Кадр из сериала «Гостья из будущего», 1984 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Трагический робот-герой, погибший от рук пиратов, стал одним из самых запоминающихся персонажей фильма. Несмотря на печальную судьбу робота в фильме, актер Евгений Герасимов, сыгравший его, до сих пор находится в отличной форме. 72-летний артист не прекратил сниматься в кино, став лауреатом множества премий и завоевав большое количество наград. Сегодня он продолжает играть на сцене, является депутатом Московской городской думы, а также руководит Театром Луны.

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