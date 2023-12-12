Киркоров и SHAMAN стали самыми представленными финалистами премии «Виктория»

Фото, видео: Пресс-служба премии «Виктория»; 5-tv.ru

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В каких номинациях артисты будут соперничать?

На пресс-конференции Российской национальной музыкальной премии «Виктория» обнародовали имена финалистов. Согласно шорт-листу, самыми представленными на премии в этом году стали двое: народный артист РФ Филипп Киркоров, который поборется с автором и исполнителем SHAMAN.

Король эстрады и самый популярный молодой исполнитель в стране Ярослав Дронов (SHAMAN) прошли в финал конкурса по пяти номинациям. Сойдутся они в борьбе за золотую статуэтку в трех: «Певец года», «Концерт года», «Песня года».

«Я 24 раза номинировался на премию и 11 раз побеждал. Всегда адреналин зашкаливал, когда объявлялись финалисты, а ты сидишь в зале, волнуешься и думаешь: назовут или не назовут. С полной уверенность заявляю: премия „Виктория“ — самая честная премия в нашей стране», — сообщил журналистам Киркоров.

Лучшие песни 2023-го будет выбирать из следующего списка: ANNA ASTI «Царица», INSTASAMKA «За деньги да», SHAMAN «Мой бой», Владимир Пресняков «Живи», Дима Билан «Острой бритвой», Лолита «Марлен», Максим Фадеев «Обязательно вернусь», Филипп Киркоров «Если ты уйдешь».

За звание «Певицы года» сойдутся ANNA ASTI, Ани Лорак, Лолита, Мари Краймбрери и Юлианна Караулова.

Среди номинантов на премию «Поп-группа года» — легендарно вернувшийся дуэт «Чай Вдвоем».

В номинации «Рок-группа, рок-исполнения года» в борьбе столкнутся «Моральный кодекс», «Ночные снайперы» и Юта.

А в номинации «Концерт года» молодому исполнителю SHAMAN противостоят настоящие мэтры: Николай Носков, Филипп Киркоров, Лолита и группа «Руки Вверх!».

«С момента учреждения в 2015 году Российская национальная музыкальная премия „Виктория“ стала одной из самых узнаваемых в России. Главные принципы премии — объективность, некоррупционность, неангажированность и некорпоративность!» — заявил президент премии Юрий Костин.

Организаторы мероприятия объявили, что финалистов «Виктории-2024» выбирали из более 640 произведений и проектов путем закрытого голосования членов Академии российской музыки, в числе которых народные артисты РФ, известные композиторы, поэты и продюсеры, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов.

Церемония вручения лауреатов состоится 16 марта 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Киркоров случайно стал покровителем SHAMAN и помог ему прославиться.