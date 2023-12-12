«Нужно знать, куда смотреть»: как распознать подлинность новой пятитысячной купюры

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Личный архив Александра Баранова; 5-tv.ru

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Как не стать жертвой мошенников, которые придумали новую схему обмана жителей России?

Мошенники придумали новую схему для обмана жителей России, связанную с обновленными пятитысячными купюрами. Об этом Центробанк РФ предупреждает в своем Telegram-канале.

Мошенническая схема

Злоумышленники выманивают у людей деньги при помощи мобильного телефона, а именно, — специального приложения, которое просят установить для проверки подлинности банкноты номиналом пять тысяч рублей.

«Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых пять тысяч рублей. Для проверки предлагается установить на телефоне специальное приложение — „Банкноты Банка России“. Так действительно называется официальное приложение Банка России. Вот только мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную», — подчеркивают в Центробанке.

После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону и похищают деньги с привязанных к нему карт.

Кроме того, аферисты являются в квартиры под видом соцработников, предлагая людям обменять старые купюры на новые. В Банке России напоминают, что ни о каком обмене «старых» денег речи не идет, все купюры имеют ту же ценность, что и прежде.

Как отличить настоящую купюру от фальшивой

Кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов Александр Баранов вспоминает, что нечто подобное использовали мошенники в 1990 годы, во время перехода от советских к российским деньгам. Однако сегодня, в информационную эпоху, достаточно обратиться к источникам, чтобы проверить подлинность банкнот. Например, Банк России выпускает различные буклеты, которые содержат иллюстрации и описания признаков подлинности тех или иных банкнот. Такая же информация есть и на официальном сайте Центробанка.

«Есть детекторы различных банкнот, которые используют, в том числе, и ультрафиолет. Но нужно знать, что вы в этом ультрафиолете будете смотреть», — отмечает специалист в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Александр Баранов объясняет, что нужно обращать внимание на некоторые элементы купюр, которые светятся или не светятся в ультрафиолете. А без применения дополнительных приспособлений понять, фальшивая перед вами купюра или нет, можно по наличию хорошо читаемого водяного знака, а также ровной микроперфорации.

«Есть специальный элементы, где цветопеременная краска. Значок Банка России, вы смотрите на него, а нем искорка как бы бегает, когда вы купюру влево-вправо двигаете. Или, допустим, секретные буквы „рр“ — российский рубль — на определенных местах», — добавляет эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Банк России презентовал новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.