Вы будете в шоке: в России выбрали лучших телеведущих 2023 года
«КП» признала Бузову и Башарова телеведущими года
Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio
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Рейтинг, участники которого удивят россиян.
Стали известны имена лучшего телеведущего и телеведущей России по итогам уходящего года. Традиционное голосование было проведено среди читателей издания KP.RU.
Ольга Бузова на вершине пьедестала
Ольга Бузова.
Для Ольги Бузовой 2023-й принес немало наград. Она недавно получила первую в своей артистической карьере премию «Песня года».
Этот сюрприз оказался не последним для исполнительницы. Теперь она стала лучшей ведущей — серебро досталось Ираде Зейналовой, а тройку лидеров замкнула Марина Кравец.
Марат Башаров — лучший телеведущий-2023
Марат Башаров.
Среди мужчин лучшим ведущим на ТВ признан Марат Башаров. Он ведет «Битву экстрасенсов» на протяжении многих лет.
В одном из интервью он делился, что съемки в проекте могут длиться по 14-20 часов. Ему приходится бегать по грязи и ночным кладбищам.
Однако, несмотря на неудобства, у него никогда не угасает интерес ко встрече с людьми, которые делятся своими бедами, горем и проблемами. Николай Цискаридзе и Александр Мясников поделили второе и третье места.
Отмечается, что в этом году впервые за последние несколько лет среди победителей нет фигуристов. По итогам 2022-го список лучших телеведущих возглавили Борис Корчевников и Алина Загитова.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Тейлор Свифт признана человеком года по версии журнала Time.