«Живой организм»: Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию
Путин объяснил поправки в Конституции тем, что это живой организм
Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru
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Основной закон России помогает как государству, так и гражданам, подчеркнул президент.
Главным и основным в Конституции России является защита интересов граждан страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с судьями Конституционного суда, которая прошла в Ново-Огарево.
Он напомнил об условиях принятия Конституции России, когда было тяжелое время испытаний для страны, связанное с острым гражданским политическим противостоянием. И тем не менее «политические силы нашли в себе мужество для того, чтобы выйти на референдум и принять основной закон». Это сыграло наиважнейшую роль для сохранения России, чтобы страна не развалилась.
«Главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод, интересов наших граждан… Это живой организм», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что принятые ранее поправки были необходимы в условиях быстро меняющейся ситуации как внутри, так и вокруг России. Путин назвал эти изменения существенными, они направлены на подтверждение традиционных ценностей РФ, на историческую преемственность поколений. В этих же поправках были затронуты и другие социальные вопросы.
Все это указывает на то, что российский основной закон работает и живет. Конституция помогает как нашему государству быть стабильным, так и гражданам защищать свои права.
Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Основному закону нашей страны исполняется 30 лет. Документ приняли на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. Над его текстом работали тысячи специалистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты поздравили россиян с Днем Конституции.