В ЕС придумали, что делать с замороженными активами России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Будут ли они направлены Украине?

В Евросоюзе (ЕС) опередили план эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В материале указано, что Еврокомиссия (ЕК) представила проект соответствующего документа. Он предлагает определить, какие средства будут задействованы в программе, конечной целью которой станет помощь Киеву. Также документ предлагает определить, какие действия должны быть предприняты в отношении активов России.

В ЕК считают, что после расходов и уплаты налогов прибыль в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками будет распределена и учтена. Средства будут переведены в бюджет Евросоюза, а следом отправятся на Украину.

Ожидается, что доходы от российских активов поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы. В ЕК надеются, что за это время собрать получится порядка 15 миллиардов евро.

Отмечается, что максимальный объем активов составляет 191 миллиард евро. В настоящее время они заморожены на международной площадке Euroclear в Бельгии. Брюссель уже получил три миллиарда евро в период с январь по сентябрь текущего года с этих активов.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами.