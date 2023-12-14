🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 14 декабря, могут возникнуть проблемы с финансами и представителями властей всех видов. Вообще день полон конфликтов: вы рискуете поругаться с близкими, коллегами и даже незнакомыми людьми на улице. Главный совет дня: контролируйте эмоции, чтобы не испортить отношения с окружающими.

♈ Овны

Влюбленные Овны будут излишне подозрительными и нервными, вам все время кажется, что вторая половинка что-то важное не договаривает. Постарайтесь успокоиться и посмотреть трезво на ситуацию. На любовном фронте не должно быть ревностных порывов и сомнений. Чувство тревоги не будет покидать вас весь день. Разговоры по душам с родными людьми помогут успокоиться и станут ключиком, который открывает все окна и двери. Не бросайте на ветер обещаний, иначе люди просто перестанут вам доверять.

Космический совет: ревность застилает вам глаза, вы не можете трезво оценивать ситуацию. Вам поможет только сила слова и доверие к любимым.

♉ Тельцы

Представители этого знака Зодиака совсем забросили свое здоровье, а вирусные инфекции не дремлют. Ослабленный иммунитет Тельцов не готов сопротивляться бациллам, которые легко можно подцепить, находясь в одном помещении с чихающими и кашляющими людьми. Не стоит увлекаться лекарственными препаратами из аптеки, лучше использовать народные средства, травяные чаи и настойки. Цените заботу и внимание близких людей, которые готовы сидеть возле вашей кровати, варить куриные бульончики и просто вести задушевные разговоры.

Космический совет: вам стоит заняться своим здоровьем. Вероятно, в какой-то момент вы слишком заработались и не уследили за своим организмом.



♊ Близнецы

Постарайтесь не устраивать скандалы своей второй половинке, даже если возник ряд критически вопросов, не стоит вот так просто рубить с плеча. Необходимо отыскать способ, который позволит выплескивать накопившиеся эмоции. Начните ходить в тренажерный зал после работы, общение с новыми людьми в сочетании с активными физическими нагрузками сделает свое дело. Не сидите дома, постарайтесь распланировать свободное время, чтобы провести его с максимальной пользой для настроения: поход в цирк, театр или кино как раз то, что нужно.

Космический совет: держите себя в руках, даже самая маленькая ссора может разрушить ваши отношения. Звезды советуют провести вечер со своей второй половинкой в романтической обстановке.

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♋ Раки

Если вы никак не можете настроиться на активную борьбу с вредными привычками, этот день позволит вам иначе посмотреть на многие вещи. Начните с маленьких побед, поработайте над графиком сна. Генеральная уборка позволит вам навести порядок не только в квартире, но и в собственной голове.

Космический совет: только стойкость и волевой характер помогут вам избавиться от вредных привычек и негативных аспектов вашей жизни.

♌ Львы

В этот день вы можете влюбиться, восстановить старые отношения и убедиться, что в основе их союза лежат преданность, верность и дружба. Сейчас вы также можете обрести преданных друзей и единомышленников, существенно расширить перспективы, связанные с партнерством и сотрудничеством. Это хорошее время для тех, чья деятельность связана с наукой и творчеством. Кроме того, это удачный период для публичной деятельности — сейчас вы можете обратить на себя внимание.

Космический совет: этот день будет окутан романтикой, который лучше провести со второй половинкой, а одинокие имеют шанс найти свою любовь.

♍ Девы

Правильное питание и привычка заботиться о своем здоровье и гигиена помогут вам избежать любых проблем с физическим телом. Важно также соблюдать порядок в быту и на работе, дискомфортная или вредная для здоровья обстановка может вызывать сначала психологические, а потом и физические проблемы. Берегите свой мозг и сердечно-сосудистую систему от переутомления. Чаще чередуйте умственные нагрузки с физическими.

Космический совет: займитесь своим ментальным здоровьем и берегите себя в сезон простуд, чтобы не ослабить свой организм.

♎ Весы

Благоприятное время для операций с недвижимостью и занятий, связанных с домом. Научные исследования и литературное творчество могут поспособствовать обогащению в будущем. Обретению мастерства и успеха в искусстве и художественных ремеслах благоприятствуют планеты. Финансовые затруднения могут быть связаны с невнимательностью и небрежностью в обращении с документами, счетами, неосмотрительным подписанием договоров. Ошибки и досадные недоразумения вероятны в конце дня.

Космический совет: день неблагоприятен для финансовых операций и сделки с недвижимостью. Будьте внимательны, вас могут обмануть.

♏ Скорпионы

Этот день благоприятен для тех, кто занят решением жилищных вопросов — сейчас у вас может появиться шанс улучшить бытовые условия. Также это хорошее время для дальнего путешествия, изучения религии и философии, занятий творчеством и наукой. Руководителям в этот период будет проще найти контакт с подчиненными. Сейчас подходящий период для того, чтобы с головой окунуться в дела. Вы можете добиться успехов на работе, в том числе и благодаря содействию коллег и партнеров.

Космический совет: у вас появится шанс улучшить свою жизнь, не упустите его. Также день благоприятен для работы и бизнеса.

♐ Стрельцы

Если есть подверженность заболеваниям сердца и органов пищеварения, то они могут напомнить о себе. В целом день не опасный, возможно даже улучшение самочувствия, повышение выносливости. Укрепление здоровья и лечение возможно нетрадиционными методами, с использованием народной медицины или психологических практик. Важно настроить себя на позитив, хорошее настроение сделает вашу энергетику непробиваемой.

Космический совет: позитивный настрой поможет вам справиться с проблемами. Возможно ухудшение состояния, вы можете попасть в больницу.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Возможна повышенная активность, направленная на обретение лучшего финансового положения. Придется не только много работать, но и вникать во все происходящие вокруг дела. Не исключено, что полученная вовремя информация поможет если не обогатиться, то избежать ущерба. Улучшить доходы возможно лишь собственным трудом, но труд может оказаться бесполезным, если он плохо организован и не учтены требования реальности. Не стоит покупать технику.

Космический совет: вам нужно потрудиться, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Только усердная работа сегодня гарантирует вам успех.

♒ Водолеи

Это благоприятный период для романтического знакомства, например, во время загородной поездки, в компании или по переписке. В целом, это удачное время для того, чтобы обрести новые связи. Сейчас у вас есть возможность влюбиться или укрепить уже существующий союз, однако проблемы могут принести неясность и запутанность в отношениях. Старайтесь избегать двойственных, двусмысленных ситуаций. Занимающиеся творчеством, наукой или преподаванием в это время могут достигнуть успехов.

Космический совет: весь день будет посвящен отношениям. Кто-то сможет обрести счастье, кого-то наоборот ждет болезненный разрыв.

♊ Рыбы

Рыбам стоит опасаться простуды, так как уязвима дыхательная система, возможны обострения хронических болезней от переохлаждения и неблагоприятных экологических условий. Травмам больше подвержены руки. Берегите нервную систему, старайтесь сдерживать негативные импульсы.

Космический совет: будьте осторожнее, ведь вас может настичь неожиданная болезнь или обострение старого недуга.

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