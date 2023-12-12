Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Мера была принята на фоне введения Западом антироссийских санкций.

Россия приостановит выполнение отдельных положений международных договоров по налогообложению с 38 странами, которые предпринимают недружественные действия в отношении Москвы. Соответствующий закон приняла Госдума.

В пояснительной записке к закону указано, что мера была необходима в связи с «изменившимися условиями экономической деятельности». Речь идет о введении западными странами антироссийских санкций, которые были приняты с целью оказания беспрецедентного давления на российскую экономику.

В связи наложенными на Россию ограничениями президент страны Владимир Путин в августе подписал указ о приостановке отдельных положений договоров в области налогообложения с 38 государствами. МИД РФ было поручено уведомить их об этом, а кабмину — внести законопроект в ГД.

Речь идет о следующих странах: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Македония, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Литва, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.

Принятый закон замораживает действие практически всех положений, регулирующих договоренности об обложении доходов налогом. Также законом приостанавливается применение пониженных ставок, льгот и освобождений с указанными государствами.

Прекращают действовать также правила обложениями налогами дивидендов, процентов, доходов от движимого и недвижимого имущества, от авторских прав и лицензий, работы по найму, гонораров, пенсий и иных доходов.

Уточняется, что положения о ликвидации двойного налогообложения остаются действительными. Доход будет облагаться только в одной из стран — в стране налогового резидентства или в стране, в которой производятся выплаты.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума одобрила право президента управлять имуществом иностранцев.