Уголовное дело по факту мародерства возбуждено в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По данным СК, имущество филиала «Азовэлектросталь» было незаконно изъято. Злоумышленники воспользовались тем, что на территории республики ведутся боевые действия.

В Донецкой народной республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по факту совершения мародерства. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело находится в ведении второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Сообщается, что в период венного положения, введенного в ДНР, было совершено изъятие имущества филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «ДПК», которое не было необходимым. Сумма изъятого имущества составляет не менее 518 миллионов рублей.

По данным следствия, к преступлению могут быть причастны бывшие и действующие сотрудники ГУП ДНР «ДПК», в том числе занимающие руководящие должности, а также гендиректор ГУП ДНР «Республиканский Центр «Торговый дом «Втормет» и иные люди, личность которых пока установлена не была.

Сообщается, что указанные лица с период с 23 января по 1 июня текущего года вступили в сговор и совершили преступление, воспользовавшись тем, что на территории республики идут боевые действия.

Двое подозреваемых в мародерстве были задержаны. Суд в ближайшее время примет решение о мере пресечения и предъявит им обвинение по соответствующей статье. Отмечается, что оперативные мероприятия были проведены сотрудниками СК ДНР совместно с региональным управлением ФСБ РФ.

Следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление других участников преступления, продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса».