«Уникальный продукт»: чем Татарстан может удивить туристов со всего мира

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Как привлечь туристов в такой перспективный регион с серьезной и богатой историей?

Татарстан занимает седьмое место среди регионов России по числу туристов. С января по август регион посетили почти три миллиона человек. Но этот показатель можно увеличить. Уже в 2024 году в бюджет региона на развитие туризма направят свыше 150 миллионов рублей. В Татарстане создадут новые туристические территории, а также рекреационные зоны.

Что посетить в Татарстане — лучшие туристические места

В Татарстане Восток соединяется с Западом, а природные достопримечательности гармонично дополняются историческими и архитектурными памятниками. Что же уже можно посмотреть в самобытном регионе?

Остров Свияжск — бывшая крепость на берегу Волги. Крепость построена по приказу царя Ивана Грозного и позволила ему взять Казань. В крепости можно прогуляться по мощеным улочкам, зайти в старинные монастыри. В Успенском монастыре находится прижизненный портрет Ивана Грозного.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник расположен на месте древнего городища, которое было основано волжскими булгарами примерно в X веке. Одна из древнейших построек комплекса — ханская усыпальница XII века. Из архитектурных памятников можно выделить Восточный мавзолей, шатровую усыпальницу XIV века, раскопки ханского дворца под открытым небом, старинный колодец Габдрахман.

Национальный парк «Нижняя Кама» находится недалеко от города Елабуга. В 1991 году парк признали заповедной зоной, но не стали закрывать доступ туристам. Любители активного отдыха могут выбрать маршрут со сплавом по реке на байдарках. В теплое время можно арендовать велосипед для прогулок. Зимой доступны к прокату беговые лыжи.

Самая высокая точка Татарстана — гора Чатыр-Тау. Вершина находится на высоте 334,5 метров над уровнем моря. На вершине приятно встречать закаты или рассветы. Гора стала домом для колонии байбаков: животные пугливые и смешные.

В 49 километрах от Рыбной Слободы находится экопарк «Дикая Ферма». В нем занимаются разводом алтайских маралов пятнистых оленей. Они не боятся людей и с радостью идут на контакт.

Голубые озера — комплекс из трех карстовых озер. В охраняемый природный комплекс включены Голубое (Малое), Большое и Проточное. Вода в них чистая и прозрачная, кажется, что до дна можно дотянуться рукой. Со дна водоема добывают целебную грязь. Она богата калием, сульфатами и другими минеральными веществами

Как профинансировать туризм в Татарстане

Татарстан, будучи достаточно большим регионом, обладает туристической привлекательностью, поэтому вложение денег в республику может достичь серьезных объемов, учитывая недостаток инфраструктуры и потенциальный рост турпотока. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Я думаю, что вложения могут носить очень разный характер: за счет внутренних ресурсов, за счет частного капитала, за счет российского капитала можно было бы сделать основные, скажем так, инвестиции в туристическую инфраструктуру региона, поэтому опять же государственные деньги, которые можно было бы использовать, безусловно окупятся», — отметил эксперт.

По его мнению, в этом помогут будущие сборы налоговых и других поступлений с туристов. Любые инвестиции в такой перспективный регион, как Татарстан, безусловно окупятся и в государственном масштабе, добавил экономист.

«Предприятия туристической инфраструктуры — это и кафе, и рестораны, и гостиницы. С моей точки зрения, безусловно В Татарстане подобные объекты очень легко при правильном позиционировании окупаются и приносят серьезную прибыль», — подчеркнул Чирков.

Что нужно для развития туризма в Татарстане

Эксперт по туризму Николай Мельник считает, что для развития туризма в Татарстане нужны уникальный продукт и качественная реклама. Он подробно объяснил 5-tv.ru, как развить эту отрасль в регионе.

www.globallookpress.com / Vyacheslav Strykhar; Личный архив Николая Мельника; 5-tv.ru

По его словам, многие заключают контракты с крупными фирмами, например, популярный горно-туристический центр сотрудничает с банком. Так сотрудники получают большую выгоду, бронируя туры, потому что им приходит возвратная комиссия или кешбэк за путевку, так как они отдыхают на курорте работодателя. Точно также, отметил Мельник, может сделать и Татарстан.

«Если бы я, например, был министром по развитию туризма Татарстана, то прежде всего хотел бы придумать уникальный продукт, которого нет у других. И этот продукт максимально закрепить и максимально разрекламировать. То есть должна быть прям жесткая такая маркетинговая политика для того, чтобы людей в прямом смысле заставить туда ехать», — объяснил эксперт.

Он посоветовал создать продукт, максимально его рекламировать и работать с основными игроками рынка, которые смогли бы взять весь пиар на себя.

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