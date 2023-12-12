В России расширили механизм досрочного освобождения для некоторых женщин
Путин подписал закон о механизме УДО для женщин с детьми до четырех лет
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
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Указывается, что документ создает более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об условно-досрочном освобождении (УДО) для женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
До этого момента УДО применялось в случае беременности женщины или наличия у нее ребенка до трех лет, если она отбыла не менее четверти срока. Новый закон же повышает возраст до четырех и применяется в отношении заключенных за преступления небольшой тяжести.
Указывается, что документ создает более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, способствует сохранению родственных связей, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.
Ранее 5-tv.ru в начале декабря писал, что Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.