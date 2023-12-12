Компанию «Связной» признали банкротом

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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К сотовому ретейлеру в прошлом году подали 79 исков общей суммой на 14,26 миллиарда рублей.

Розничную сеть «Связной» признали банкротом. Об этом сообщил корреспондент агентства «Интерфакс», побывавший на заседании Арбитражного суда Москвы.

В 2022 году к сотовому ретейлеру было подано 79 исков. Истцы запросили у «Связного» в общей сложности 14,26 миллиарда рублей. Заявления были поданы кредиторами, поставщиками, арендодателями и логистическими компаниями.

В начале прошлого года «Связной» проинформировал о намерении подать заявление о признании организации банкротом. Осенью ретейлер начал закрывать свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге.

Бизнесмен Максим Ноготков основал «Связной», который изначально носил название «Максус», в 1995 году. Бренд был переименован в 2012-м. В 2014-м у компании сменился владелец, им стал Олег Малис — основатель и управляющий партнер группы компаний Solvers. Спустя четыре года он продал 25% бизнеса и одну акцию «МегаФону». В конце 2022 года сотовый оператор заявил о продаже доли.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Москвы неожиданно стал «банкротом» по вине полного тезки из Уфы.