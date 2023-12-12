«Будет мощный спад»: как избежать депрессии после Нового года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Как не впасть в уныние по окончанию праздников?

После празднования Нового года, когда все подарки получены, а большая часть салатов уже съедена, на почве этих приятных, но прошедших событий, у людей часто появляется «посленовогодняя депрессия». О том, почему они начинают грустить и хандрить после праздников, 5-tv.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

По ее словам, в канун Нового года мы раскачиваем свои эмоциональные качели и ждем чуда, как дети. Везде царит волшебная атмосфера, горят огонечки, так мы погружаемся в детство.

«У некоторых оливье ассоциируется именно с детством и Новым годом, поэтому эти ассоциации вводят в прекрасное состояние радости, счастья, беззаботности. Конечно же, в этой атмосфере хочется побыть подольше, и когда праздники заканчиваются, мы сталкиваемся с повседневной рутиной», — отметила специалист.

Это разочаровывает человека — он понимает, что сказка закончилась. Поэтому, чем ярче предновогодние приготовления, тем сильнее окажется посленовогодняя депрессия, говорит Миллер.

Как избежать послепраздничной депрессии

Психолог дала несколько советов, как не поддаться унынию в период затишья после праздников.

«Для того, чтобы не было депрессии нужно в целом, в течение жизни, обычной, независимо от праздников, устраивать себе какие-то приятные сюрпризы, мелочи, путешествия, массажи, покупки, баловать себя, радовать», — объяснила Миллер.

Люди, которые себя тотально ограничивают, либо концентрируются только на работе и расслабляются только во время праздников, попадают в ловушку, когда уровень положительных эмоций снижается, и попадают в обычную серость.

Как подчеркнула психолог, нужно раскрасить красками свою обычную жизнь, чтобы она не была серой — тогда после праздников можно вернуться в приятную реальность. Следует жить полноценно, потому что очень многие не задумываются, что их быт не гармоничен.

«У кого-то очень маленький круг общения, у кого-то нет хобби, не посещает никакие концерты, театры, кино. Уровень положительных эмоций на нуле. И когда яркий праздник, после него конечно, будет мощный спад», — заключила эксперт.

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