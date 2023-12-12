Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с банкнотой 5000 руб

Фото, видео: Михаил Синицын / ТАСС; Центробанк России; 5-tv.ru

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Обман позволяет злоумышленникам красть деньги и имущество — как удаленно, так и офлайн.

Мошенники начали прибегать к схеме, связанной с новой рублевой банкнотой номиналом 5000. Злоумышленники используют ее уже несколько месяцев, предостерегли в Центробанке России.

Отмечается, что схема преступников позволяет им красть деньги и имущество, причем делать это не только дистанционно, но и в реальной жизни. Мошенники предлагают потенциальным жертвам проверить подлинность наличных денег, акцентируя внимание на новой 5000-рублевой банкноте. Проверку они предлагают провести с помощью специального предложения под названием «Банкноты Банка России».

«Так действительно называется официальное приложение Банка России. Вот только мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную», — пишет Банк России в своем Telegram-канале.

После установки приложения данные из телефона жертвы буквально оказываются в руках мошенников — они получают удаленный доступ к гаджету, а, следовательно, и к банковским приложениям и счетам, после чего снимают с них деньги.

Существует и другой вариант схемы: аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам, убеждая жильцов обменять старые банкноты на новые. Жертвами, как правило, становятся пожилые люди, которым подсовывают фальшивые деньги. Уже были зафиксированы случаи квартирных краж под видом предоставления услуги по обмену купюр.

В ЦБ пояснили, что обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей начали постепенно поступать в оборот. Обменивать старые не требуется, они также остаются платежным средством.

Банк призывает игнорировать предложения по обмену и проверке банкнот, а также не устанавливать приложения по непроверенным ссылкам. В случае возникновения банковских вопросов ответ на них можно найти, позвонив в свой банк.

Приложение «Банкноты Банка России» можно установить по ссылке на официальном сайте регулятора. При этом отмечается, что программа не может подтвердить подлинность денег, а лишь дает информацию о защитных признаках и внешнем виде настоящих банкнот.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядят новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.