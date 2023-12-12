«Хлопала по машине, чтобы он не задавил»: Наталья Штурм оказалась под колесами авто

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Shustova; 5-tv.ru

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Российская певица получила травму из-за невнимательности московского автомобилиста. Что случилось?

Певица Наталья Штурм стала жертвой невнимательности московского автомобилиста, который наехал на нее в одном из столичных дворов. Подробности случившегося артистка рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам Натальи Штурм, она шла по тротуару, когда автомобиль ударил ее при движении с парковки задним ходом. При этом, как утверждает звезда, дверца багажника у авто была открыта. Артистка упала под колеса и получила травму головы, однако водитель, как заверяет Штурм, не удосужился оказать ей первую помощь. Вместо него к лежащей на асфальте знаменитости бросилась прохожая.

«Я похлопала ему по машине, как это делают профессиональные водители, чтобы он не задавил меня. Он вышел, наконец, из машины, этот мужчина», — рассказывает певица.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

После этого водитель все же подал руку артистке и поднял, а потом даже открыл дверь машины, чтобы та дожидалась медицинскую помощь в салоне. Штурм признается: она плохо помнит, что в тот момент говорила из-за стресса и плохого самочувствия. Однако, как только она оказалась в салоне, водитель тут же начал ее выгонять, а после и вовсе применил силу, вытащив исполнительницу на улицу. Вину свою мужчина не признал, заявив, что артистка сама налетела в его автомобиль, а потом просто уехал с места происшествия.

«У меня шишка на голове, это видели. Я зашла в магазин, спросила продавщиц. Очень тошнит», — говорит певица.

Штурм не стала обращаться к медикам и в полицию, но уверена, что водитель нарушил правила дорожного движения, да, и в целом, повел себя не самым лучшим образом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Натальи Штурм пострадала при пожаре.