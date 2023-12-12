Путин ратифицировал соглашение с Минском о создании учебно-боевых центров

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Какие задачи предусмотрены в договоренности России и Белоруссии?

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих обеих стран. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров», — говорится в законе.

В качестве задач таких центров в соглашении Москвы и Минска указываются, в том числе, совместные боевая подготовка и дежурство воинских контингентов. Предусматривается и выполнение других учебно-боевых поручений в рамках реализуемых соответствующих программ.

Еще в задачах прописаны обмен опытом по вопросам применения действующих образцов вооружения, военной и спецтехники; обучение практических навыкам работы на образцах вооружения, военной и спецтехники сторон, а также унификация боевой подготовки ВС России и Белоруссии.

Вместе с тем воинский контингент и движимое имущество стран освобождается от уплаты налогов.

Соглашение между двумя странами было заключено еще марте 2023 года. Документом был установлен порядок создания и работы совместных учебно-боевых центров на территориях России и Белоруссии.

Соглашение также нормирует правила направления российских военных в республику, а также белорусских — в Россию с целью боевой подготовки и совершенствования навыков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данный закон о создании учебно-боевых центров ратифицировала Государственная дума.