«Я была совсем юная»: как Глюкоза испортила маме Новый год

Маме Глюкозы однажды пришлось полететь с ней на новогодние концерты

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

И как в этом году планирует отметить праздник артистка?

Певица Глюкоза в силу своей профессии часто встречает Новый год в поездах и самолетах. Однажды вместе с дочерью-звездой в дороге пришлось отметить праздник и ее маме, пишет издание NEWS.ru.

По словам знаменитости, прямо в новогоднюю ночь случился казус с документами. Ей пришлось срочно вызволить маму посреди застолья.

«Я должна была вылетать на гастроли. Я была совсем юная, мне не было 18 лет. И оказалось, что нет доверенности на вылет. Пришлось вытащить мою маму из-за праздничного стола, ей пришлось полететь со мной», — рассказала исполнительница.

Планы на предстоящий Новый год артистка все еще строит. Она выбирает между отдыхом с семьей на Мальдивах и работой в Москве.

Как призналась Глюкоза, она ненавидит 31 декабря проводить в жарких странах, так как является консерватором и предпочитает снег и оливье. Но главным стимулом для работы в праздник, по ее словам, являются деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько российские звезды зарабатывают на корпоративах.