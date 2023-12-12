«Она пропала»: что происходит с женой экс-президента России Наиной Ельциной
Подруга сообщила, что Наина Ельцина в последнее время плохо себя чувствовала
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В СМИ появилась информация о том, что супругу Бориса Ельцина экстренно госпитализировали. Что случилось на самом деле?
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина в последнее время тяжело болела. На фоне слухов о госпитализации подруга женщины рассказала изданию URA.RU о том, что происходит с ней.
По словам Валентины, они с Наиной вместе учились в Уральском политехническом институте, а после поддерживали общение. Давние подруги постоянно созванивались, но Наина вдруг перестала выходить на связь.
«Мы же с ней постоянно созваниваемся, а тут она пропала, я ее потеряла. Написала дочери, Татьяна мне ответила: „Мама болеет, но сейчас получше“. Это было недели две назад», — поделилась она.
12 декабря в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Ельцину якобы экстренно госпитализировали в Москве. Некоторые СМИ писали, что у 91-летней женщины резко ухудшилось состояние.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин госпитализирован в Москве.