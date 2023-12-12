Обыски проходят у сотрудников администрации Василеостровского района Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По адресам чиновников работают правоохранительные органы.

Полиция проводит обыски у сотрудников администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По некоторым данным, с обысками к трем сотрудникам администрации пришла экономическая полиция. Предположительно, причиной могло стать фиктивное трудоустройство на должность инспектора отдела молодежной политики, за которое в качестве откаты чиновник получили миллионы рублей.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД наложило арест на имущество бывшего депутата заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана. Сегодня он находится за границей, но уже готовится постановление об объявлении в международный розыск, а также ходатайство об аресте бизнесмена.