Фото, видео: 5-tv.ru

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Церемония закрытия прошла в Доме ученых имени Александрова.

В Москве завершился музыкальный фестиваль «Формула гармонии». Церемония закрытия прошла в Доме ученых имени Александрова.

Фестиваль проводился уже в третий раз, он был организован по инициативе оркестра «Виртуозы Москвы». В этом году концерты состоялись при поддержке «Курчатовского института»», который отмечает свое 80-летие, поэтому музыканты выступали перед жителями российских наукоградов.

«Вы знаете, это маленькие города, которые имеют огромное значение для страны, потому что в них находится уникальные научные институты, центры и собран огромный интеллектуальный потенциал», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Я вам скажу так, что это наука и искусство — это две вещи, которые возвышают образ Отечества. Может быть, звучит очень пафосно, но в действительности, я действительно так думаю, это действительно так и есть», — говорит худрук оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков.

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