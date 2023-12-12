В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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В ГИБДД объяснили, почему так произошло и когда работа возобновится.

Регистрация транспортных средств и выдача водительских прав приостановлена в Москве. Об этом сообщает ГИБДД по столице в официальном Telegram-канале.

В сообщении Госавтоинспекции указано, что работа приостановлена из-за технического сбоя. Граждане не могут получить водительские права и зарегистрировать автомобиль. Над устранением проблем уже работают специалисты.

«О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно», — добавляется в сообщении ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство транспорта России доработало проект изменений правил дорожного движения. Известно, что нововведения коснутся средней скорости движения между несколькими камерами.