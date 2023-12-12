Иван Янковский получил награду за главную роль в сериале
Иван Янковский получил награду за лучшую роль театрального актера в кино
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Молодой артист был отмечен зрителями за сериальный проект.
Актер Иван Янковский стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», сообщают «Известия». Он получил награду в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино». Премии Янковский удостоился за сериал «Фишер». Во время вручения статуэтки артист поблагодарил коллег, а также зрителей, которые проголосовали за него.
«Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя. <…> Некоторые зрители остаются после спектаклей, ждут, дарят замечательные подарки. Для нас это всегда очень тепло и важно», — отметил Иван Янковский.
Всего в Театре имени Евгения Вахтангова было вручено 17 наград: были отмечены лучшие спектакли и лучшие актеры. Например, Юлия Пересильд стала победительницей в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» за фильм «Вызов».
Ранее Иван Янковский в беседе с 5-tv.ru назвал ценность исторических картин.