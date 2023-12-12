Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник

Дарья Евстрахина 7 0
Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник
Срочная
новость

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате попытки атаки киевского режима пострадавших нет, как и разрушений на земле. На месте работают оперативные службы региона.

Новости партнеров

Новости СМИ2