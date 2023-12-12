Вертолетам Ка-52 равных в небе нет: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российская армия продолжает громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллеристы армии России раз за разом поражают опорники ВСУ в Клещеевке. По словам бойцов группировки войск «Восток» остатки пехоты противника все еще цепляются за населенный пункт, пытаясь укрываться в подвалах и полуразрушенных домах. Артиллерия отработала по опорным пунктам ВСУ в Клещеевке перед началом активных действий штурмовых подразделений мотострелков по зачистке населенного пункта.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении.