Хоккеист Евгений Кетов сыграл прощальный матч за клуб СКА

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

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В финальном поединке спортсмен отправил в ворота противника три шайбы.

Ушел из спорта непобежденным! В Петербурге состоялся прощальный матч Чемпиона мира по хоккею Евгения Кетова.

Игра получила символичное название «40 друзей Кетова». И прямо намекало на количество участников: хоккеистов, тренеров, спортивных менеджеров и просто друзей Кетова. Игроков поделили на команды «Ленинград» и Питер». На лед выставили все трофеи, которые хоккеист завоевал за свою спортивную карьеру.

Победили «Ленинградцы». Причем, Кетов оформил хет-трик. Нападающий играл за петербургский клуб СКА десять лет. И теперь 40 — это навсегда Кетов. Игровой номер форварда петербуржцы вывели из обращения.